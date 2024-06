Enzo Romeo proclamato sindaco di Vibo

Enzo Romeo è ufficialmente il nuovo sindaco di Vibo Valentia. Questa mattina c’è stata la proclamazione nell’aula Sacerdote del vecchio palazzo di giustizia. Visibilmente emozionato, il neo-sindaco era accompagnato dai consiglieri comunali di maggioranza e da alcuni degli altri due schieramenti di opposizione: centro e centrodestra. Idee chiare sulla composizione della futura giunta che però non vedrà entrare elementi del polo centrista perché, ha spiegato, non ci sono accordi in tal senso. “È un grande onore e responsabilità, che sento tutta e che spero veramente possa darmi la forza di essere il sindaco di tutti e, allo stesso tempo, di essere un sindaco fattivo, capace di determinare un cambiamento reale per la città – ha commentato Romeo -. Non vedo l’ora di entrare nella fase operativa perché è una fase che in qualche modo penso possa dare dei risultati ai cittadini. È quello che si aspettano tutti e che mi aspetto. In questo momento ci godiamo questa fase di entusiasmo, di allegria, di gioia e di emozione. Da domani saremo già al lavoro per costituire alla squadra, faremo in modo di convocare il consiglio comunale al più presto e metterci al lavoro per tutti i vibonesi”. Per quanto concerne la futura squadra di governo, il neo-sindaco ha affermato che “ci sarà una fase politica di confronto, di accertamento di ciò che potrebbe essere la presenza di figure anche esterne alla politica. Dovremo calcolare un po’ tutto, ricavare il massimo da un connubio tra esperienza e capacità politica. Sarà un lavoro che porteremo avanti in questi 20 giorni e ritengo che ci sarà un misto di politica e tecnicismo”. Nessuna apertura al Polo di centro perché “non c’era alcun accordo elettorale e continuerà ad essere così. Ci sarà, sì, un confronto leale e di grande disponibilità e nel momento in cui ci dovesse essere una convergenza su determinate linee programmatiche saremo aperti a qualsiasi tipo di collaborazione”. Subito dopo la proclamazione, Romeo si è recato in Comune incontrando, da sindaco, i dipendenti dell’ente. Non c’è stato il tradizionale passaggio di consegne perché l’uscente Maria Limardo si trova fuori città.