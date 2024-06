Mileto, crollato il tetto di una scuola

Il tetto sovrastante l’atrio della scuola elementare di via Nicola Lombardi a Mileto è crollato. La struttura era stata oggetto in passato di lavori svolti dalle precedenti amministrazioni e al momento le documentazioni inerenti ai collaudi e alle certificazioni antisismiche rinvenute risalgono tra il 2012 e il 2015. Non è stato accertato quando il crollo sia avvenuto, visto che la scuola è chiusa da giorni, certamente dopo il 10 giugno quando la scuola è stata sede di seggio elettorale sia per le comunali che per le europee. Il sindaco Salvatore Fortunato Giordano si è subito recato sul posto per prendere visione della situazione e quindi, insieme agli uffici comunali preposti, si è adoperato per individuare i canali di finanziamenti per ripristinare il vano scala e il tetto. Risorse che, per come specificato dallo stesso primo cittadino, sono state individuate nell’ordine delle 70mila euro. Giordano ha inoltre rassicurato i genitori dei bambini che gli interventi saranno celeri e consentiranno, a settembre, il normale avvio delle attività scolastiche.