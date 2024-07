Si è insediata Stefania Mancuso, nuova presidente dell’ABA di Catanzaro

Si è insediata alla presidenza dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Stefania Mancuso, da pochi giorni scelta dalla ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, per guidare nel prossimo triennio il Consiglio di Amministrazione dell’istituzione di Alta Formazione del capoluogo di regione. Con una breve cerimonia alla presenza di alcuni rappresentanti dei docenti e del personale tecnico dell’Aba e accolta dal direttore Virgilio Piccari, Stefania Mancuso ha dato il via al suo mandato sottolineando di essere “felice di questo incarico che mi riempie di responsabilità. Nel prossimo triennio, il mio impegno sarà orientato a far sì che le linee già definite dalla direzione possano concretizzarsi in aggiunta alle nuove progettazioni che andremo a realizzare. Oggi, la formazione in Italia ha bisogno di essere attrattiva, perché sempre più leggiamo dai dati statistici di studenti che non proseguono negli studi post diploma. Per questo credo che debba essere un nostro obiettivo il far diventare sempre più attrattivo un territorio come la Calabria. Un altro obiettivo, poi, è quello di continuare a mantenere la grande notorietà che questa Accademia ha da quando è stata fondata e posizionarla sempre più in alto a livello regionale, nazionale e internazionale: questa è una sfida che oggi si impone per le dinamiche di mobilità gli studenti e dei docenti. Anche su questo aspetto, quindi, credo che dovremo lavorare molto per realizzare tutti i progetti che possano creare sistemi e reti. Dovremo, poi, provare anche a mettere in atto delle strategie di formazione che possano mantenere gli studenti qui in Calabria, per evitare la migrazione formativa che caratterizza anche il nostro Territorio”. Nata a Lamezia Terme, Stefania Mancuso si è laureata in Lettere Classiche all’Università della Calabria e ha poi conseguito una specializzazione in Archeologia all’Università di Pisa. Ha un’ampia esperienza nella valorizzazione e gestione del patrimonio culturale. Nel dare il benvenuto alla presidente Mancuso a nome suo e di tutta l’Accademia, il direttorePiccari ha inteso innanzitutto porre l’accento proprio sul curriculum professionale della nuova presidente: “Stefania Mancuso è persona di profonda cultura, le cui competenze specifiche e la cui competenza saranno un importante valore aggiunto per la nostra istituzione”.