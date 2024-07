Sei milioni dalla Regione per finanziare master post laurea

Illustrato nel corso di una conferenza stampa in Cittadella regionale l’avviso per il finanziamento di master post laurea professionalizzanti di primo e secondo livello destinati ai giovani laureati calabresi, che hanno l’obiettivo di potenziare le competenze dei laureati calabresi e favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro. Si tratta di un finanziamento di sei milioni per tre annualità perché tre saranno le finestre che andremo ad aprire per migliorare le competenze dei cittadini calabresi per elevare il grado di istruzione e l’alta formazione”. All’incontro con i giornalisti hanno preso parte la vicepresidente della Regione, Giusi Princi, la dirigente generale del dipartimento Istruzione, Maria Francesca Gatto, e il dirigente di settore, Menotti Lucchetta, oltre s una delegazione degli studenti coinvolti negli organismi accademici. Presente il rettore dell’Umg Giovanni Cuda e i prorettori di Unical e Mediterranea. “Andremo a camminare con le università calabresi – ha affermato Princi – erogando fino a 10mila euro per l’accesso ai master di primo e secondo livello, accompagnando gli studenti con una borsa di studio fino ad un massimo di 6mila euro che andrà a prevedere il vitto e l’alloggio per i meno abbienti. Saremo una Regione che punta molto sul capitale umano e le opportunità che siano di inserimento e reinserimento lavorativo. A tal fine apriremo una manifestazione di interesse per le aziende calabresi che vogliano ospitare ragazzi che frequentano i master per gli stage formativi”.