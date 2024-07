Quattordici sindaci a sostegno della candidatura di Catanzaro a Capitale nazionale 2026 dell’Arte contemporanea

“Catanzaro Capitale dell’Arte contemporanea è ‘una favola della realtà’ che può costituire davvero una bella opportunità di crescita e di sviluppo non solo per il Capoluogo, ma anche per tutti i territori dell’area provinciale. La partecipazione al bando ministeriale che, per la prima volta, decreterà il prestigioso riconoscimento nazionale rappresenta, al di là degli esiti finali, una grande occasione per portare avanti nuovamente un percorso di partecipazione e di collaborazione che potrà estendersi a tutta l’area catanzarese”. E’ quanto si afferma in un documento sottoscritto da 14 sindaci di comuni del catanzarese. “Sulla scia di quanto già positivamente sperimentato negli scorsi mesi con la Carta dei Comuni del Teatro Politeama – sostengono Simone Puccio – Sindaco di Botricello, Alessandro Falvo (Cicala), Raffaele Mercurio (Cropani), Gregorio Gallello (Gasperina), Laura Moschella (Gimigliano), Pietrantonio Cristofaro (Girifalco), Antonio Lostumbo (Magisano), Vittorio Scerbo (Marcellinara), Mario Torchia (Miglierina), Vincenzo Marino (Pentone), Davide Zicchinella (Simeri Crichi), Antonello Formica (Settingiano), Mario Gentile (Stalettì) e Sebastiano Tarantino (Taverna) – la sfida di un progetto che mette insieme le migliori espressioni del territorio, creando una connessione tra artisti, musei, festival e manifestazioni ispirate al contemporaneo, diventa ancora più stimolante se si riuscirà a rendere partecipe una più ampia comunità. Un’intuizione del sindaco Nicola Fiorita che si sposa con il patrimonio costruito, nel tempo, da amministratori illuminati come Michele Traversa e Wanda Ferro, che hanno permesso a Catanzaro di crearsi uno spazio non indifferente nel contesto di settore”. “Immaginiamo, quindi – proseguono i primi cittadini firmatari – percorsi, itinerari, laboratori in grado di attrarre e far circuitare visitatori, scuole, addetti ai lavori, anche grazie al contributo della nutrita rete di partner del comitato promotore che rappresentano il mondo delle istituzioni, della formazione, delle associazioni di categoria e degli ordini professionali. Catanzaro cresce, se si dimostra capace di diventare sempre più polo aggregante, abbattendo le distanze e generando servizi e opportunità in grado di accrescere l’indotto sociale, culturale e turistico e di migliorare complessivamente la qualità della vita. E’ una strada, quella del percorso associato dei Comuni, su cui abbiamo puntato convintamente e che speriamo possa consolidarsi anche con quest’altra pagina di buona politica e di buona amministrazione”.