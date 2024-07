Crotone, inaugurato infopoint nel mercato di piazza Pitagora

CROTONE/ Il sindaco Vincenzo Voce ha inaugurato giovedì mattina a Crotone un infopoint turistico nel mercato di piazza Pitagora. Al taglio del nastro hanno partecipato l’assessore al Turismo Maria Bruni e l’assessore ai Lavori pubblici Rossella Parise. Presenti la presidente della Pro Loco Crotone Mariagrazia Grande, che gestirà la struttura, il dirigente del Settore Turismo Francesco Marano e il presidente provinciale della Pro Loco Giovanni Fabiano. Si tratta di una struttura che l’amministrazione comunale ha voluto realizzare nel cuore del centro cittadino, recuperando locali dismessi, rimettendoli a nuovo e rendendoli funzionali per fornire informazioni a cittadini ed ospiti. Gli operatori saranno a disposizione dell’utenza dal lunedì al sabato (dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00) e, naturalmente, anche in occasione di eventi specifici come, ad esempio, l’arrivo delle navi da crociera nel porto cittadino. Ulteriori informazioni i cittadini, fuori dagli orari di apertura, potranno ottenerle attraverso le pagine social della Pro Loco. Di “servizio fondamentale per la nostra comunità e per tutti coloro che visitano la nostra amata città” ha parlato il sindaco Voce aggiungendo che “questo punto informativo rappresenta un passo importante verso l’accoglienza e l’assistenza ai cittadini e ai turisti, fornendo indicazioni su cosa visitare, su eventi e servizi locali. Ringrazio la Proloco per la collaborazione” “Un infopoint, in un luogo centrale come il mercato – ha detto l’assessore Bruni – rappresenta una opportunità per far conoscere la nostra città, per farne apprezzare la bellezza. L’infopoint sarà un punto strategico per promuovere iniziative, luoghi, eventi ed allo stesso modo per fornire utili indicazioni non solo ai turisti ma anche ai cittadini”. Bruni ha poi evidenziato il lavoro di squadra, in particolare con la collega Parise, per arrivare alla realizzazione della struttura. Mariagrazia Grande, presidente della Pro Loco che si è aggiudicata il bando emesso a suo tempo dall’amministrazione per la gestione dell’infopoint, si è detta onorata di collaborare a questo progetto che si pone l’obiettivo di valorizzare la città oltre che ad essere un utile strumento informativo.