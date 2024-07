Bevacqua: “Occhiuto dica chiaramente cosa vuol fare sull’autonomia differenziata”

“Il centrosinistra nel Mezzogiorno ha assunto una posizione forte. I Consigli regionali di Campania e Puglia proporranno la richiesta del referendum abrogativo. In Calabria abbiamo depositato anche noi una proposta simile in consiglio regionale”. Lo ha detto Domenico Bevacqua, capogruppo del Pd al Consiglio regionale a Lamezia Terme a margine di una conferenza stampa per illustrare la proposta di referendum contro la legge sull’Autonomia differenziata. “Noi – ha aggiunto Bevacqua – chiederemo di non arrivare in Commissione per la discussione della proposta che va portata direttamente in Consiglio. Nel prossimo Consiglio, che dovrà essere a fine mese, vediamo come reagirà la maggioranza e lo chiederemo direttamente al presidente della Giunta regionale Occhiuto che una volta per sempre deve smetterla con questo teatrino della grande comunicazione”. “Lui deve fare una sola cosa – ha sostenuto il capogruppo dem alla Regione – e cioè venire in Consiglio, mettere nero su bianco la sua posizione dire che cosa vuole fare e magari attivarsi come noi per la raccolta delle firme. Si unisca alle altre Regioni che approveranno questa richiesta di referendum abrogativo sull’autonomia differenziata. Noi ci aspettiamo che Occhiuto dica ai calabresi se tiene di più alla sua terra o tiene di più alle sue alchimie politiche e alla sua appartenenza politica”.