Catanzaro, Fiorita: “Sul Politeama il centrodestra attacca sé stesso”

“Lo schizofrenico centrodestra catanzarese, nella smania di distruggere l’immagine della città, riesce anche nell’impresa di attaccare sé stesso. La negativa suggestione del pericolo di una chiusura del teatro Politeama altro non è che una forte accusa al management della Fondazione che, come è noto, è espressione dello stesso centrodestra e nominato, in dispregio al buon senso, con contratti che hanno travalicato la passata legislatura. Il compito di rendere sostenibile il Politeama e renderlo parzialmente autonomo dai finanziamenti pubblici spettava e spetta proprio a quel management di cui in questi giorni lo stesso schizofrenico centrodestra chiede la riconferma per altri tre anni”. Lo afferma, in una nota, il sindaco Nicola Fiorita, che aggiunge: “Il Politeama non chiuderà, ma a questo punto siamo disponibili ad una commissione che ricostruisca come l’attuale situazione di difficoltà finanziaria si sia potuta consolidare negli anni. Questa Amministrazione ha rispettato i contratti in essere e ha riconosciuto al management le attenuanti generiche per avere dovuto gestire il teatro in un una situazione obiettivamente difficile, si pensi al terremoto creato dalla pandemia che ha devastato quasi tutti gli spettacoli dal vivo in Italia. Non solo, nell’ottica del bene della Fondazione e della città si è coltivata una sana e virtuosa collaborazione con professionisti che si sono rivelati – va loro riconosciuto con chiarezza – molto più seri e interessati al bene della città dei propri mentori politici”.

Ma il futuro del Politeama, sostiene Fiorita, “non si può ridurre alla visione di un Comune/bancomat sempre disponibile a ripianare le perdite. Al centrodestra che accusa se stesso diciamo alcune cose. Il Politeama non chiuderà perché le risorse minime per garantirne l’attività si troveranno e siamo sempre in attesa che la Regione finanzi la legge sui grandi teatri che darebbe ossigeno alla nostra Fondazione come agli altri grandi teatri calabresi. Quanto al Centro Fieristico “Giovanni Colosimo” – continua Fiorita – possiamo assicurare che nei prossimi mesi si passerà alla fase operativa, ma ricordiamo che la struttura sta già ospitando importanti concorsi pubblici prima ubicati in altre città calabresi. Possiamo anche dire che il nuovo management, che sarà incaricato non appena pubblicati i bandi pubblici, avrà una primaria missione, quella di rendere il Politeama una Fondazione sostenibile e capace anche di fare fronte al minore gettito di finanziamenti pubblici. Era semplice, come accadeva in un più lontano passato, realizzare grandi stagioni con contributi regionali che arrivavano fino a due milioni di euro e un contributo annuo del Comune che ha sfiorato per anni il milione di euro”.

Il sindaco sottolinea al riguardo che “un contributo di tale portata il Comune di Catanzaro non può più permetterselo. Bisognerà trovare nuovi filoni, sfornare nuovi progetti, coinvolgere maggiormente i privati. Ci attende una nuova sfida, quella di garantire una navigazione tranquilla al nostro teatro, con un nuovo modello gestionale. Vinceremo anche questa, come abbiamo vinto – conclude – quella dei debiti che stavano per mandare in default il Comune”.