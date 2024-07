Autonomia differenziata, la minoranza in Consiglio regionale: “La proposta del referendum arrivi in Aula”

“La minoranza in Consiglio regionale incalza il presidente Mancuso e chiede che la proposta di provvedimento amministrativo per il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata, già depositata al Consiglio regionale della Calabria, arrivi direttamente in Aula senza passaggi in Commissione”. Lo hanno detto i capigruppo Mimmo Bevacqua (Pd), Davide Tavernise (M5s) e Antonio Lo Schiavo (Misto) nel corso dell’iniziativa che si è svolta a Bisignano “e che ha registrato – é detto in un comunicato – una grande partecipazione da parte della cittadinanza”. “Dalle parole ai fatti’: é stato questo lo slogan scelto per l’iniziativa – é detto in un comunicato – e che è stato il leitmotiv della giornata di mobilitazione, cominciata nel pomeriggio a Lamezia, con la conferenza stampa alla quale hanno preso parte anche il segretario regionale del partito, Nicola Irto, ed il responsabile nazionale per le riforme in seno alla segreteria del Pd, Alessandro Alfieri, oltre agli altri componenti del gruppo regionale ed ai dirigenti del partito. Da Bisignano, però, dove l’iniziativa del Pd ha registrato anche l’adesione di diverse forze sociali e sindacali, a partire dalla Cgil, è stata lanciata la vera sfida al centrodestra guidato da Occhiuto: basta cincischiare, si affronti subito il dibattito sull’autonomia e sulla proposta di referendum in Aula e il presidente della Regione dica finalmente da che parte sta”.