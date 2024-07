Vibo Valentia, il sindaco Romeo ha nominato la nuova Giunta

VIBO VALENTIA/ Il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo ha nominato la squadra che comporrà la Giunta comunale. Ieri mattina si è svolto in municipio il vertice decisivo tra i leader della coalizione progressista per individuare le figure che avrebbero formato l’esecutivo. Il sindaco ha quindi nominato Loredana Pilegi (in quota Progressisti per Vibo) vicesindaca e assessora all’Urbanistica; Stefano Soriano, Cultura e Attività produttive e Vania Continanza, Scuola-Università, entrambi in quota Pd; Marco Miceli Ambiente e Luisa Santoro Innovazione Tecnologica, entrambi per l’M5S; Salvatore Monteleone Lavori pubblici, Lorenza Scrugli Politiche sociali e Marco Talarico, Affari generali e contenzioso, del gruppo Progetto Vibo. Resta da sciogliere il nodo dell’assessorato al Bilancio che dovrebbe andare a un tecnico esterno. Attualmente vi è una rosa ristretta di candidati, in particolare uno di elevato spessore, ma sul punto il Sindaco Romeo si è riservato la decisione perché ha necessità di visionare altri curriculum. Molto probabile che in questi giorni avochi a sé la delega per poi conferirla all’interessato al momento della designazione. Subito dopo il primo Consiglio comunale, il primo cittadino nominerà tre consiglieri delegati: Francesco Colelli (Pd) agli Spettacoli, Silvio Pisani (M5S) al Porto di Vibo Marina e Dina Maria Satriani (Pv) al decentramento e frazioni.