Giusi Princi emozionata per la “prima” a Strasburgo: “Orgogliosa di rappresentare la Calabria e il Sud in Ue”

“Sono davvero orgogliosa di rappresentare la Calabria e tutta la circoscrizione meridionale al Parlamento europeo, è una grande emozione oggi essere qui”. Lo ha detto l’eurodeputata di Forza Italia Giusi Princi, a margine della prima plenaria della nuova legislatura Ue. “Sono stata accolta con grande calore dal nostro capo delegazione, Fulvio Martusciello, e da tutti i colleghi italiani di Forza Italia. Siamo pronti e motivati, con idee e obiettivi chiari e mossi da forte spirito di iniziativa e collaborazione sulla scia del solco tracciato da un leader di grande visione, competenza ed esperienza come Antonio Tajani”, ha sottolineato la neo eletta. “Il mio nuovo ruolo contribuisce ad alimentare in me una grande emozione e un forte senso di responsabilità. È un onore e un privilegio rappresentare la Calabria e il Sud in Europa. Porterò avanti con impegno e dedizione ogni istanza locale rappresentata anche dalla fiducia che circa 87 mila elettori hanno riposto in me e nel progetto politico di FI e del Gruppo Ppe, nella consapevolezza che un’Europa forte non può prescindere dalle vocazioni dei territori favorendo così scelte che meglio si addicono alla storia e alla tradizione del Sud, coniugando innovazione e digitalizzazione per restare competitivi. Un’Europa quindi in cui vengano meno i divari territoriali e dove si concretizzi pienamente il principio della coesione volto al riequilibrio delle differenze economico sociali e allo sviluppo di tutti i Paesi membri”, ha concluso.