Nota polemica del direttivo del Comitato Cittadino per l’Aeroporto: “La Calabria vola ma Crotone resta a guardare”

“La Calabria vola mentre Crotone rimane a guardare il cielo sperando che qualcosa cambi realmente nel piccolo aeroporto cittadino, unica speranza di poter essere collegati al mondo velocemente. Tanta è l’amarezza dei crotonesi dopo alla conferenza stampa della Regione Calabria, Sacal e Ryanair in cui sono stati annunciati tanti voli ma non per Crotone. Infatti, questa iniziativa riguarda gran parte Reggio Calabria e Lamezia Terme; a Crotone, rispetto all’attuale operatività non si aggiunge nessuna nuova rotta! Quattro sono le rotte attualmente operate dal nostro scalo dalla Ryanair e tali rimarranno anche per l’autunno ed inverno 2024-2025”. E’ quanto si legge in una nota del direttivo del Comitato Cittadino Aeroporto Crotone. “Cittadinanza ed emigrati – prosegue – nuovamente delusi per l’assenza ancora di un volo per la Germania. Ricordiamo che il Crotone-Norimberga aveva ottenuto un buon riempimento e venne anche rinnovato dalla Ryanair per esser poi cancellato a causa della pandemia. Ancor più difficile e disagiata diventa la realtà nello scalo crotonese quando gli aerei subiscono ritardi poiché, purtroppo, i passeggeri si ritrovano in un aeroporto con pochi posti a sedere e privo di un’area ristoro. I pochi distributori automatici non riescono a soddisfare le esigenze dei viaggiatori. Inutile ricordare il Cis Volare con cui si doveva aumentare la capacità del parcheggio dello scalo aeroportuale che diventa a volte un vero e proprio inferno per i passeggeri ed i loro accompagnatori”. “Siamo nel vivo dell’Estate 2024 – sostiene il Comitato – ma il territorio crotonese non riesce a decollare ancora una volta a causa anche della carenza infrastrutturale a cui il governo regionale e nazionale non prestano adeguata attenzione e soluzioni tempestive. Difficile dichiarare il nostro territorio come meta turistica se l’attrazione più bella, il Castello di Le Castella, è difficilmente accessibile: lontano dalla ferrovia, scollegato dall’aeroporto, raggiungibile solo tramite la SS 106 che tra rotonde, autovelox e tanti pericoli non agevola l’arrivo dei turisti”. “Un aeroporto operativo ed adeguatamente valorizzato con più voli – conclude la nota – permetterebbe certamente alla nostra bellissima costa di mostrare al mondo tutte le sue bellezze, non solo in TV ma anche dal vivo creando quello sviluppo economico di cui la provincia di Crotone ha bisogno. Siamo cittadini italiani e calabresi, vogliamo esser liberi di partire e di tornare”.