XXI Festival d’Autunno, il concerto di Fabio Concato il 16 agosto a Soverato aprirà le tre anteprime estive

È il primo dei tre appuntamenti estivi che anticiperanno l’edizione 2024 del Festival d’autunno, prevista poi a ottobre: è “Musico ambulante”, il concerto di Fabio Concato che si terrà a Soverato, nell’Arena del Teatro Comunale il prossimo 16 agosto. Il grande cantautore italiano arriva in Calabria con il suo travolgente concerto pop che ha registrato il sold out nei maggiori teatri italiani, proponendo i suoi maggiori successi e le nuove atmosfere musicali, dai primissimi brani composti agli esordi della sua carriera, a quelli più recenti tutti da scoprire. Con lui, sul palco, la sua band storica, i suoi amici “musici”: Ornella D’Urbano, al pianoforte e alle tastiere – suoi anche gli arrangiamenti -, Gabriele Palazzi Rossi alla batteria, Stefano Casali al basso, Larry Tomassini alle chitarre. L’eclettico cantautore italiano si esibirà sul palco di Soverato in una serata imperdibile, grazie alla sua capacità unica di mescolare melodie coinvolgenti con testi profondi e emozionanti: ne sono un esempio “Fiore di maggio”, “Domenica bestiale”, “Guido piano”, “Rosalina”, “051222525”, “Sexy tango”, “Gigi” e tutte le altre canzoni, che interpreterà con passione e maestria. Concato ha dimostrato nel tempo di essere un artista versatile e talentuoso, capace di trasmettere emozioni e sensazioni raccontando in modo molto personale le piccole grandi storie della quotidianità. Il concerto “Musico ambulante” sarà quindi un emozionante viaggio in musica, fatto di nostalgie, ricordi, speranze, rivelazioni e confessioni, momenti di grande tenerezza e di allegria contagiosa, spaziando dai ritmi allegri e coinvolgenti alle ballate più dolci e malinconiche, un mix perfetto di emozioni e atmosfere, che lascerà il pubblico senza fiato e con il desiderio di non voler andare via. «Tenendo a battesimo l’anteprima estiva del festival con il concerto di Fabio Concato – ha affermato il direttore artistico del Festival d’autunno, Antonietta Santacroce – ho espresso la volontà di portare in scena anche quest’anno artisti di altissimo livello in grado di offrire al pubblico ogni volta esperienze culturali uniche e indimenticabili. Non perdete l’occasione di assistere a questo straordinario concerto che segna l’inizio di una nuova ed entusiasmante edizione del Festival d’autunno: sarà una serata magica grazie alla capacità della musica di Fabio Concato di coinvolgere e emozionare. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della musica d’autore». Festival d’autunno proseguirà poi con le altre due anteprime estive, il 22 agosto sempre nell’arena del Teatro comunale di Soverato con la comicità irresistibile di Uccio De Santis e il 24 agosto nella splendida Grangia Sant’Anna di Montauro, con Taragnawa, la nuova produzione internazionale del festival, che mescola la musica e i ritmi tradizionali calabresi con quelli marocchini. Balleremo tutti! Tutte le informazioni, biglietti e abbonamenti sul sito di Festival d’autunno e su Ticketone.