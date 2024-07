Lions Club Catanzaro Host, Campana passata da Danilo Iannello a Pietro Maglio

Il “Passaggio della Campana” – svolto venerdì scorso al Country Club Le Querce – segna l’avvio del nuovo anno sociale 2024-2025 per il Lions Club Catanzaro Host: l’avvocato Danilo Iannello ha passato il testimone al suo successore, il dottor Pietro Maglio. Un percorso quello condotto da Iannello – che lo stesso presidente uscente definisce denso di “emozioni, crescita umana e lionistica” – segnato da importanti iniziative all’insegna della responsabilità, dell’impegno e della socialità, capace di rafforzare ulteriormente lo spirito di servizio e di comunità di uno storico club come “Catanzaro Host”. Prima del passaggio della campana, il presidente Iannello ha ripercorso le tappe di “questo meraviglioso anno sociale. Un anno lungo 365 giorni durante i quali, insieme, abbiamo raggiunto grandi traguardi che sono il frutto del vostro impegno e duro lavoro. La presidenza di un Club storico come quello di Catanzaro Host porta con sé la possibilità di arricchirsi del bene più prezioso: quello umano. Questa ricchezza – ha detto ancora Iannello – non conosce perimetri temporali, non termina il 30 giugno e non inizia il primo luglio. È la ricchezza della condivisione di intenti, dell’amicizia, di valori autentici”. “Continueremo a prestare il nostro aiuto in tutte le iniziative coerenti con gli scopi del lionismo e meritevoli del nostro intervento -ha detto il neo presidente Maglio nel discorso di insediamento- Manterremo i nostri service tradizionali: Artisti in Corsia, gli auguri di Natale e Pasqua, il supporto alle famiglie meno abbienti, lo zaino sospeso e il sostegno culturale ai ragazzi del carcere minorile. Ci dedicheremo alla prevenzione e alla tutela della salute organizzando visite di screening gratuite per le fasce di popolazione più deboli. Nel corso della serata è stata consegnata la “Targa Lions” al maestro orafo, e socio Lions, Michele Affidato, un premio destinato a personalità che si sono distinte nell’ambito delle professioni, delle arti e della cultura.Celebrato anche l’ingresso dei nuovi soci: Mimma Caloiero, Dario Gareri, Sonia Libico, Maria Noto, Ottavio Porto, Luigi Puccio.