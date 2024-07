Cosenza, incontro a Palazzo dei Bruzi per migliorare raccolta rifiuti e igiene urbana

Con l’obiettivo di migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti in città, con particolare riferimento alle attività di spazzamento e di quelle volte ad assicurare il decoro urbano, il Sindaco Franz Caruso ha incontrato questa mattina, a Palazzo dei Bruzi, alla presenza degli Assessori alla Manutenzione e Decoro Urbano, Francesco De Cicco e al Verde Pubblico e alla cura e valorizzazione delle frazioni e dei quartieri, Pasquale Sconosciuto, tutti i Presidenti delle Cooperative comunali, il Direttore generale dell’unità di Cosenza di “Ecologia Oggi”, dott.ssa Rita Scalise, presente, tra gli altri, il dirigente del settore Ambiente e Decoro Urbano del Comune di Cosenza,Giovanni Ramundo. “Se la raccolta differenziata -ha sottolineato nel corso dell’incontro Franz Caruso- ha fatto registrare dei sensibili miglioramenti, non possiamo dire altrettanto con riferimento ai servizi di spazzamento e decoro urbano rispetto ai quali non possiamo che rilevare il permanere ancora di alcune criticità. E’ pertanto importante -ha aggiunto il primo cittadino- mettere a regime tutto il sistema e fare in modo che, anche con interventi straordinari che abbiano ad oggetto proprio lo spazzamento e lo sfalcio dell’erba, si possano ridurre sensibilmente quelle criticità che occorre poi avviare a soluzione al fine di ottenere una gestione del servizio che sia più efficiente e che ponga la città di Cosenza in linea con gli standard di altre città dove la qualità dell’igiene urbana rappresenta un fiore all’occhiello. E’ questo – ha ribadito Franz Caruso – l’obiettivo al quale vogliamo tendere, consapevoli del fatto che per raggiungere questo risultato occorre la collaborazione di tutti ed un’assunzione di responsabilità che non escluda nessuno, al primo posto i cittadini che invitiamo ad essere partecipi dell’inversione di tendenza che vogliamo imprimere e a non gettare di tutto per strada con atteggiamenti assolutamente incivili. Ora vorremmo che dalla giusta sinergia e collaborazione tra l’impegno della società “Ecologia Oggi” e le Cooperative comunali possano arrivare i frutti sperati”.