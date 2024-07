Emergenza idrica a Vibo, il Comune incontra Sorical. Già convocato un nuovo tavolo tecnico per venerdì

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia, allo scopo di far fronte da subito all’emergenza idrica che sta interessando il territorio comunale, ha compiuto alcuni sopralluoghi e tenuto una riunione con i responsabili di Sorical, già nella giornata di martedì 23 luglio.

All’incontro ha preso parte il sindaco Enzo Romeo, affiancato dai dirigenti e tecnici comunali, il quale ha esposto le criticità riguardanti le frazioni ed alcune zone del capoluogo. Il Comune, per quanto di competenza, si è già attivato per adottare misure in grado di limitare i disagi.

Nell’occasione è stato già convocato un tavolo tecnico per venerdì, al quale prenderanno parte anche i vertici regionali della società che gestisce le reti idriche calabresi. In quella sede verranno resi noti gli interventi che si intendono adottare per fronteggiare l’emergenza e pianificare misure in grado di eliminare le problematiche riscontrate.

È intenzione dell’amministrazione, inoltre, comprendere, nella riunione già fissata per venerdì, le cause che hanno determinato la non potabilità dell’acqua che ha portato all’emissione di un’ordinanza di divieto a Vibo Valentia, Vibo Marina e Piscopio, ed adottare le misure necessarie.