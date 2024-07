Calcio, il Catanzaro batte il Vallorco 10 a 1 nella prima uscita stagionale. Intanto Pittarello è arrivato a Morgex

E’ finita 10 a 1 la prima uscita del Catanzaro nel ritiro di Morgex contro l’ASD Vallorco, squadra piemontese del campionato di Promozione. Sei i gol nel primo tempo con doppiette di Brignola e Curcio, un autogol di un difensore avversario dopo una bella azione tra Pontisso e Brignola e, allo scadere, di Rafele. Nella ripresa, dopo i tanti cambi, sono andati a segno Antonini, Popescu, Biasci e Situm. Il Vallorco ha trovato il gol con il subentrato Delishaj. Al termine della gara mister Fabio Caserta si è detto soddisfatto di questa prima amichevole “che – ha affermato – è servita a mettere minutaggio nelle gambe dei ragazzi e a sviluppare in questa fase, contestualmente al lavoro fisico, anche quello tecnico-tattico. Ci sono tanti ragazzi nuovi e anche la guida tecnica lo è. Queste partire sono utili per farci trovare pronti per le prime gare ufficiali, a cominciare dalla partita di Coppa Italia con l’Empoli”. Poi un primo commento su questo scorcio di ritiro a Morgex: “Ho trovato ragazzi vogliosi di applicarsi e di lavorare sodo in un contesto perfetto per svolgere gli allenamenti, con un clima eccezionale”. Prima dell’amichevole, l’US Catanzaro ha consegnato una maglia al presidente della LND – FIGC e responsabile dei grandi eventi della Regione Valle d’Aosta, Marco Albarello. Scambio di doni anche con il vicesindaco di Cuorgné, Giovanni Crisafulli, che ha consegnato ai dirigenti giallorossi alcuni volumi sulle bellezze del suo territorio. Intanto è arrivato in ritiro il nuovo acquisto Filippo Pittarello.

Foto US Catanzaro

CATANZARO – VALLORCO 10-1

MARCATORI: 9′ Brignola; 14′ Curcio; 20′ Bellu aut.; 25′ Curcio; 44′ Brignola; 45′ Rafele; 67′ Antonini; 68′ Popescu; 28′ Biasci; 31′ Delishaj; 41′ Situm

CATANZARO I Tempo (4-2-3-1): Pigliacelli; Piras, Scognamillo, Krajnc, Bonini; Petriccione, Pontisso; Brignola, Curcio, Rafele; Iemmello. All. Caserta

CATANZARO (4-2-3-1) II Tempo

Dini; Situm, Brighenti, Antonini, Morleo; Maiolo, Pompetti; Popescu (31′ Megna), Rafele (24′ Volpe) Iemmello (17′ Rizzo); Biasci.

ASD VALLORCO: Faccio; Rossin, Bellu, Fiolo, Nicolasi; Ottino, Vittone, Starnai; Yon C., Prandoni, Yon A. In panchina: Castagna,Bartolini, Borgia, Delishaj, Delli Carri, El Imlali, Ellena, Garetto, Gobbato, Jerzercic, Ponzetto, Roscio, Pizzormo. All. Pizzorno

ARBITRO: Matteo Moncalvo di Collegno (TO)

1 assistente Lorenzo Gatto di Collegno (TO)

2 assistente Stefano Merlina di Chivasso (TO)