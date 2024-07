CATANZARO/ Tanta partecipazione per la serata inaugurale della 21esima edizione del Magna Graecia Film Festival a Catanzaro, il festival delle Opere Prime e Seconde diretto da Gianvito Casadonte. Ospite d’eccezione della serata all’arena Porto è stato Claudio Bisio che, tra il calore e l’affetto del pubblico, ha raggiunto il palco dopo aver sfilato sul red carpet. Il comico e attore italiano ha presentato “L’ultima volta che siamo stati bambini”, suo esordio alla regia e primo film in concorso: un doppio viaggio di bambini e adulti nell’Italia lacerata dalla guerra che cambierà le coscienze di tutti i personaggi coinvolti. Bisio ha presentato al pubblico il suo esordio alla regia, ringraziando e salutando anche uno dei produttori, Massimo Di Rocco, presente tra il pubblico. “Ho scelto di girare la mia opera prima a 66 anni – ha detto – è stata un’emozione fortissima, da tempo volevo farlo e il momento è arrivato quando ho incontrato il libro di Fabio Bartolomei. Una storia leggera, ma forte, ambientata nell’Italia del ’43, protagonisti i bambini con cui ci siamo amati divertendoci”.

A dare il benvenuto alla platea del festival, la storica presentatrice del festival Carolina Di Domenico, mentre nelle prossime serate toccherà al nuovo conduttore Marco Maccarini. Casadonte, dopo i dovuti ringraziamenti, ha sottolineato il lavoro impeccabile portato avanti dalle amministrazioni in questi anni così come dal suo staff. “Bisogna sognare l’impossibile e realizzare il possibile per raccontare una Calabria diversa – ha dichiarato il direttore artistico -. Ognuno deve avere coraggio e rimboccarsi le maniche per poter cambiare la nostra regione”. Sul palco anche il Sindaco Nicola Fioritache ha sottolineato il rapporto indissolubile tra il festival e la città di Catanzaro, affermando che “il MGFF continua a crescere e Catanzaro vuole farlo con il Magna Graecia”. Il Vicepresidente della Giunta regionale, Filippo Pietropaolo, ha espresso gli auguri per il 21esimo compleanno del festival e ha ricordato l’eccellente lavoro svolto dalla Calabria Film Commission che “sta svolgendo un ruolo importantissimo affinché la Calabria conosca meglio il cinema ma anche perché il cinema conosca la Calabria”.

A sfilare sul red carpet del MGFF, tra l’entusiasmo generale, anche la madrina di questa edizione, Clara: “Sono felicissima di essere qua in Calabria con il mare davanti, questa manifestazione è importante perché offre la possibilità ai giovani talenti emergenti di stare al fianco dei più grandi” ha dichiarato la giovane cantante. Ospite della serata anche la regista Cristina Mantis, dopo aver presentato al Supercinema di Catanzaro il suo film “Kalavría” per la sezione “Sguardi di Calabria”. La regista ha ricordato l’importanza della nostra terra e la sua capacità di parlare al mondo: “Noi abbiamo una Calabria che è grande, bella, magnifica, una terra che parla al mondo e in questo momento può diventare simbolo di tutti i suoi Sud”.

Nel corso della serata la vicepresidente nazionale della Lilt, Cettina Stanizzi, ha ricevuto invece la Vela del Successo per la sua sensibilità e il suo impegno nel sociale. La vicepresidente ha invitato inoltre la platea a partecipare all’iniziativa dell’associazione “Pigiama Run!”, volta a raccogliere fondi destinati all’acquisto di apparecchiature mediche per il reparto pediatrico Ematoloncologia dell’ospedale Ciaccio di Catanzaro.

Presentate anche per questa edizione tante novità e iniziative, come la seconda edizione del Magna Graecia Food Feast, nato in collaborazione con il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria rappresentato dall’assessore Gianluca Gallo e volto alla promozione delle eccellenze gastronomiche Made in Calabria; il progetto YES I START UP CALABRIA, storie di ordinario coraggio, promosso dall’Ente Nazionale per il Microcredito e dalla Regione Calabria, a sostegno di tutti coloro che desiderano fare impresa nella nostra regione, e l’iniziativa di Poste Italiane che ha dedicato un annullo filatelico e delle cartoline alla kermesse.

Quest’anno il festival ha ricevuto anche un messaggio speciale, una lettera scritta dal Santo Padre e letta dal Delegato Arcivescovile Monsignor Ivan Rauti. Importante novità quest’anno anche la giuria ragazzi, presieduta da Mimmo Calopresti per la sezione documentari e composta dai rappresentanti della Consulta studentesca dell’Ufficio scolastico regionale e dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

Stasera all’arena Porto sfileranno, tra gli altri, la leggenda del calcio Michel Platini – ospite di una conversazione con Federico Buffa – il regista Francesco Frangipane ed Edoardo Pesce. Al Supercinema, alle 20.30, Gianluca Gargano introdurrà il documentario “In viaggio con lei”, seguito dal film internazionale concorso internazionale “Chien de la casse” di Jean-Baptiste Durand (Francia).