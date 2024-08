Montuoro: “Cammini di Calabria opportunità per lo sviluppo turistico”

“L’approvazione del Regolamento di attuazione della legge regionale sui Cammini di Calabria rappresenta un passo significativo per la valorizzazione dei territori calabresi”. Antonio Montuoro, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e primo firmatario della legge, ha così espresso “grande soddisfazione” per la conclusione positiva dell’iter. La legge, è scritto in una nota, “disciplina il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione dei Cammini di Calabria, contribuendo a far conoscere le bellezze storiche, ambientali e religiose della regione. L’obiettivo è attrarre il turismo lento ed ecosostenibile, rispondendo alle crescenti esigenze di mobilità attiva e valorizzando la naturale vocazione del territorio sulla tematica. Sono previsti anche l’istituzione della Carta dell’escursionista e la realizzazione di punti di sosta e ristoro attrezzati”. Con il regolamento attuativo, prosegue la nota, è stato istituito il Catasto regionale dei Cammini di Calabria, definendo modalità e requisiti minimi per le nuove istituzioni e incentivando la realizzazione di esperienze che contribuiranno alla crescita e allo sviluppo della regione. Dopo la prima seduta di insediamento del Coordinamento dei Cammini di Calabria, con funzioni consultive e di raccordo, gli uffici regionali hanno avviato prontamente tutte le procedure attinenti alla legge. “Un ulteriore riconoscimento del forte valore intrinseco dei cammini – prosegue Montuoro – che si inserisce nella strategia della destagionalizzazione dei flussi turistici, della valorizzazione delle aree interne, potenziandone l’accessibilità e la mobilità attraverso strumenti alternativi. In questo processo, saranno coinvolti gli enti locali e le associazioni in attività di ricognizione, gestione e manutenzione del patrimonio naturale, incoraggiando il turismo ecosostenibile attraverso l’istituzione di una rete appositamente dedicata”. Montuoro, inoltre, dopo un incontro con il neo-assessore al Turismo Giovanni Calabrese, il dirigente generale del Dipartimento Maria Antonella Cauteruccio, e il dirigente Cosimo Carmelo Caridi, è scritto nella nota, “ha incassato la disponibilità a reperire apposite risorse per rendere i cammini di Calabria maggiormente fruibili e accessibili, trasformandoli in veri luoghi di attrazione turistica per l’intero territorio regionale”. “Per rendere la Calabria protagonista nel settore turistico come destinazione di rilievo a livello nazionale e internazionale – conclude Montuoro – bisogna investire sui cammini intesi come strumenti contro lo spopolamento, che colpisce le aree interne, e per creare percorsi di conoscenza delle nostre radici identitarie. Ringrazio l’assessore Giovanni Calabrese per il lavoro che sta portando avanti, nell’obiettivo condiviso di puntare alla crescita del turismo attraverso il miglioramento della qualità dei servizi da cui passa lo sviluppo economico del territorio”.