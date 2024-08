Montuoro: “64,4 mln per la metropolitana di superficie di Catanzaro”

Un investimento di 64milioni e 400mila euro per blindare il completamento della metropolitana di superficie di Catanzaro e garantire un significativo sviluppo economico e sociale per il territorio che potrà derivare dall’importante infrastruttura. Il consigliere regionale Antonio Montuoro (FdI), in qualità di presidente della Commissione bilancio, è scritto in una nota, “annuncia un importante passo avanti per il futuro della mobilità urbana di Catanzaro: è stata approvata la modifica del piano finanziario del Piano di sviluppo e coesione della Regione Calabria (PSC) per la riprogrammazione dell’intervento di completamento del ‘Sistema Metropolitano Catanzaro Città – Germaneto’, nell’ambito del processo di revisione del Por Calabria 14/20, per le opere che non sono state realizzate nel termine del 31 dicembre 2023. La riprogrammazione delle risorse mette in sicurezza il completamento dell’opera il cui cronoprogramma dovrà essere ultimato, nel rispetto dei termini previsti per legge, entro il 15 febbraio 2027”. “Un provvedimento indispensabile – afferma Montuoro – per non disperdere e per ottimizzare le risorse disponibili su un intervento di grande rilevanza, che rappresenta un investimento strategico in grado di generare ripercussioni positive su tutta la comunità. Un’opera che non solo migliorerà la mobilità urbana, ricucendo le distanze tra i quartieri, ma contribuirà a ridurre in maniera sensibile i flussi del traffico su gomma, offrendo così un’alternativa efficiente e sostenibile per gli spostamenti dei cittadini. L’attività di gestione delle risorse messe in campo dalla Regione Calabria, e la loro riprogrammazione, assicurerà, dunque, il completamento del progetto e il relativo indotto legato ad un investimento mirato al potenziamento del trasporto urbano e alla crescita economica del territorio in termini di servizi e qualità della vita”.