“Antichi Mestieri” a Sersale, ennesima esplosione di gioia e fermento anche nella XX edizione, ma anche tanta commozione ricordando il giovane Roberto Spadafora. Una manifestazione che cresce e si afferma sempre piu’ nell’intero panorama regionale

di Redazione RTC-GDC

SERSALE(CZ)/ “Un Tempo in un Borgo – Sapori & Mestieri”, nota piu’ semplicemente come gli “Antichi Mestieri” si conferma ancora una volta una manifestazione molto riuscita e attesissima in Calabria. I feedback sono sempre piu’ unanimemente positivi. L’iniziativa, giunta alla sua ventesima edizione, si svolge a Sersale, centro premontano in provincia di Catanzaro, ma negli ultimi anni è divenuta sempre piu’ nota nell’intero panorama regionale. Arte, artigianato, musica ed enogastronomia hanno colorato e profumato nuovamente un centro storico divenuto sempre piu’ affascinante negli anni. Il tutto grazie a un fermento e a un dinamismo fuori dal comune messo in campo costantemente dalla Pro Loco Sersale, guidata da Alessandro Galeano e costituita da un gruppo forte e coeso di giovani e meno giovani che danno tutto per la promozione del proprio territorio, sempre in sinergia con l’Amministrazione comunale. Una capacità innata di accogliere e guidare il turista e il visitatore inoltre quella della comunità di Sersale, sempre laboriosa e impegnata nella valorizzazione delle proprie attività. Ed anche in questa edizione, dal 3 al 7 agosto, è stato letteralmente un bagno di folla in tutte e 5 le serate previste. Nell’ultima, quella di ieri, si percepiva l’aria delle grandi occasioni e il borgo era vestito a festa, un’autentica esplosione di gioia, fermento e vitalità. Numerosi gli stand dove poter degustare le specialità tipiche della cucina locale ma anche molte stazioni approntate nelle quali fermarsi per riscoprire gli antichi mestieri, quelli di una volta, di cui la popolazione di Sersale va ancora fiera piu’ che mai. E poi ancora il vicolo dell’arte, dove è stata data possibilità ai tanti artisti locali di esprimersi e di esporre le proprie opere molto apprezzate dai visitatori. Insomma “Un Tempo in un Borgo – Sapori & Mestieri” si conferma un eccellente mix di tradizione e innovazione grazie al dinamismo del suo gruppo promotore, che si mantiene pero’ rispettoso e orgoglioso del passato.

Ma in questa edizione simbolicamente ancora piu’ importante delle precedenti non sono mancati anche momenti di grande commozione quando una coreografia e un video ricordo proiettato in memoria dello sfortunato giovane e membro della Pro Loco Roberto Spadafora, scomparso qualche mese fa, hanno fatto scoppiare in lacrime i presenti: “Roberto ha dato tanto al nostro gruppo, a questa iniziativa e all’intera comunità, non riusciamo ad adeguarci all’idea che non sia piu’ con noi ma dobbiamo rassegnarci al destino baro. Dopo la sua scomparsa, siamo stati fortemente in dubbio se proseguire o meno la manifestazione, ma abbiamo deciso di andare avanti, perchè lui probabilmente avrebbe voluto così, proprio in occasione di un anniversario importante come il ventesimo” ha affermato Alessandro Galeano, presidente della Pro Loco, al microfono di RTC, presente come sempre con le sue telecamere, che ha effettuato anche un collegamento video in Diretta TV. Alla presenza del sindaco Carmine Capellupo, la Pro Loco ha così tagliato la torta per la ventesima edizione, dedicata a Roberto Spadafora. “Un Tempo in un Borgo, Sapori & Mestieri” prosegue un’evidente parabola di ascesa e conquista un posto preminente nelle comunità del comprensorio, della provincia di Catanzaro e dell’intera Calabria, che riconoscono alla valida organizzazione capacità e credibilità confermate e accresciute nel corso degli anni.

Nei prossimi giorni ampio Speciale TV di RTC in Calabria e nel mondo.