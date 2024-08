Università Magna Graecia di Catanzaro, con l’offerta formativa A.A. 2024-2025 attivati tanti nuovi corsi di laurea

Nuovi corsi di laurea attivati all’Università Magna Graecia di Catanzaro nell’ambito dell’offerta

formativa per l’anno accademico 2024/2025.

I corsi di nuova attivazione si vanno ad aggiungere ad una serie di corsi di laurea triennali e

magistrali afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica e al

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Economiche e Sociali dell’Ateneo di Catanzaro.

L’UMG ha dunque ulteriormente ampliato la propria offerta sulla base della nuova linea strategica

tracciata dal Magnifico Rettore, prof. Giovanni Cuda, offrendo nuove significative prospettive di

formazione ai giovani in grado di intercettare le necessità della società e di un mondo del lavoro in

continua evoluzione.

Oltre ai corsi storicamente disponibili, quest’anno importanti novità con l’attivazione dei corsi di

laurea magistrale in Scienze delle Professioni sanitarie tecniche e diagnostiche, il corso di laurea in

Ostetricia, il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Forense e Criminologica e il Corso di laurea

inter Ateneo in medicina e chirurgia delle tecnologie digitali, la cui sede amministrativa dovrebbe

essere assegnata all’Università Magna Graecia.

“L’Ateneo di Catanzaro – dichiara il Rettore prof. Giovanni Cuda – offre per quest’anno

accademico nuove opportunità ai giovani calabresi e non solo per restare e per formarsi in

Calabria. L’Università Magna Graecia, forte della propria storia, – sottolinea Cuda – ha allargato

ulterirmente gli orizzonti formativi. Siamo molto soddisfatti – conclude Cuda – di essere riusciti a

potenziare tre ambiti strategici per il futuro della nostra realtà accademica ovvero la didattica, la

ricerca e l’internazionalizzazione”.

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA – L’Università Magna Graecia, com’è noto, ha una forte

vocazione nell’ambito delle professioni sanitarie. La Scuola di Medicina e Chirurgia dell’UMG

coordina i Corsi di Laurea dell’area biomedica afferenti ai Dipartimenti di Scienze Mediche e

Chirurgiche, Medicina Sperimentale e Clinica e Scienze della Salute. I corsi di laurea attivati per

l’a.a. 2024/2025 sono:

 Infermieristica – L

 Infermieristica (INTERATENEO) – L

 Infermieristica – sede Lamezia Terme – L

 Fisioterapia – L

 Dietistica – L

 Assistenza sanitaria (INTERATENEO) – L

 Scienze infermieristiche e ostetriche – LM

 Tecnico di Radiologia Medica – L

 Logopedia – L

 Igienista Dentale – L

 Ostetricia* – L

 Scienze delle Professioni sanitarie Tecniche e Diagnostiche* – LM

 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie – LM

 Scienze motorie e sportive – L

 Scienze e tecniche di psicologia cognitiva – L

 Ingegneria Informatica e Biomedica – L

 Ingegneria biomedica – LM

 Medicina e chirurgia TD – LM6

 Medicina e chirurgia – LM6

 Odontoiatria e protesi dentaria – LM6

 Psicologia cognitiva e neuroscienze – LM

 Tecnico di Fisiopatologia cardiocircolatoria – L

 Tecnico di Neurofisiopatologia – L

 Psicologia Forense e Criminologica* – LM

 Scienze e Tecniche dello Sport e delle attività motorie preventive e adattate

(INTERATENEO) – LM

SCUOLA DI FARMACIA E NUTRACEUTICA – Anche sul fronte farmaceutico, l’Università Magna

Graecia vanta primati nelle attività didattiche e di ricerca. Per l’anno accademico 2024/2025, per la

Scuola di Farmacia e Nutraceutica, sono stati attivati i corsi in:

 Biotecnologie – L

 Scienze e tecnologie delle produzioni animali – L

 Farmacia – LM5

 Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei prodotti del benessere – L

 Biotecnologie Innovative per la Salute – LM

 Scienze Biologiche per l’ambiente (INTERATENEO) – L

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA E SOCIOLOGIA – Il Dipartimento di

Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’UMG ha raggiunto l’ambito risultato di Dipartimento

di Eccellenza nell’ultima valutazione VQR. Il DiGES (Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e

Sociologia) propone i corsi di laurea in:

 Scienze delle investigazioni – L

 Organizzazione delle amministrazioni pubbliche e private – L

 Economia aziendale – L

 Sociologia – L

 Economia Aziendale e Management – LM

 Amministrazioni pubbliche e Società – LM

 Giurisprudenza – LM5

L’offerta dell’UMG si completa con l’area dell’alta formazione che propone master, scuole di

specializzazione e corsi di perfezionamento a completamento dei percorsi di studio di base.

L’Ateneo di Catanzaro ha attivato, inoltre, possibilità formative per coloro che vogliono accedere

alla carriera dell’insegnamento attraverso i Corsi TFA Sostegno e i Percorsi Formativi Abilitanti.

Scopri l’offerta formativa completa per l’a.a. 2024/2025 sul sito

https://web.unicz.it/it/page/offerta-formativa. Tutte le procedure di iscrizione/immatricolazione

sono consultabili al link https://web.unicz.it/it/page/segreterie-studenti.