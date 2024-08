Le Radiocronache in Diretta delle gare del Catanzaro Calcio anche in questa nuova stagione su RTC-Radio Catanzaro, dal 1976 la prima Radio della città

E’ appena iniziato il campionato di Calcio di Serie B 2024-25. Anche in questa nuova stagione calcistica gli appassionati del Catanzaro Calcio potranno seguire le Radiocronache in Diretta della squadra giallorossa militante in Serie B come sempre su RTC-Radio Catanzaro, dal lontano 1976 la prima radio della città, sempre molto attenta alle dinamiche e alle vicende sportive e calcistiche in particolare. L’emittente radiofonica fondata da Giuseppe Soluri, dunque, conferma e rafforza l’impegno (mai mancato) sul territorio. Pertanto, una nuova, lunga ed emozionante stagione da vivere intensamente su RTC grazie alle radiocronache durante il programma RTC Diretta Sport ma anche tramite i numerosi approfondimenti settimanali come RTC Catanzaro Sport, RTC Calabria Sport, RTC Sport Serie B e RTC Anteprima Sport. Una scelta ampia e variegata per essere quotidianamente informati. Le varie produzioni sportive inoltre saranno trasmesse in TV sui canali 78 e 88 di RTC, oltre che sul Web nel mondo su www.telecalabria.it e www.radiocatanzaro.it Tanti modi, tanti stumenti, tante possibilità, dunque, per seguire la vasta programmazione sportiva (e non solo) di RTC.