Costituita la Comunità Energetica Rinnovabile CER Ensieme Catanzaro

CATANZARO/ La transizione energetica è un processo globale e complesso che ha l’obiettivo di convertire il sistema

energetico, abbandonando le fonti fossili inquinanti per abbracciare le fonti di energia rinnovabili

pulite a garanzia dello sviluppo sostenibile.

L’Arci Calabria, in linea con i suoi obiettivi di promozione sociale e ambientale, ha intrapreso iniziative concrete per creare anche a Catanzaro una Comunità Energetica Rinnovabile, obiettivo presentato e illustrato nel pomeriggio odierno nella sede del CSV.

La CER Ensieme Catanzaro è un progetto che vede coinvolti attivamente cittadini, associazioni,

aziende ed enti locali nella produzione e nel consumo di energia rinnovabile, creando vantaggi

economici e sociali per tutti i soci, con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati, e per il territorio tutto.

Durante l’incontro sono stati discussi gli aspetti tecnici e le ricadute positive per i soci della Comunità Energetica

Rinnovabile, ed è stato anche presentato il virtuoso sistema ideato dalla Fondazione Energie d’Insieme

ETS, adottato già ad oggi delle comunità di Pianopoli, Maida, Cortale, Settingiano, Gagliato e Stalettì.

Un progetto innovativo che ha quale obiettivo quello di migliorare la qualità della vita dei singoli,

degli operatori economici e dell’intera comunità, offrendo un sostegno concreto ai nuclei familiari

che vivono momenti di fragilità. Infatti, il sistema CER Ensieme, nel pieno rispetto delle normative

Nazionali, favorisce lo sviluppo economico locale, la coesione sociale e la sostenibilità ambientale.

Partecipare alla conferenza stampa sarà un’opportunità fondamentale per comprendere come le

procedure attuate dalla CER Ensieme Catanzaro connettono cittadini, amministrazione comunale

e altri attori locali. Alla presentazione erano presenti il presidente di ARCI Calabria, Giuseppe Apostoliti, Rosario Bressi

portavoce Forum Terzo Settore Catanzaro – Soverato, Giuseppe Merante, consulente fiscale del settore Non Profit, Salvatore Prestia e Antonio Procopio, rispettivamente presidente e direttore della Fondazione Ensieme.