Gelato artigianale, a Reggio torna dal 14 al 17 settembre lo “Scirubetta Festival”

Saranno 34 i maestri gelatieri che si confronteranno allo “Scirubetta Festival del gelato artigianale”, in programma nell’area della Stazione Lido sul lungomare di Reggio Calabria dal 14 al 17 settembre prossimi. Giunto alla sua III edizione lo Scirubetta Festival ha assunto un rilievo internazionale proiettando Reggio Calabria come capitale del gelato artigianale. La Scirubetta, che deriva dal termine arabo “Sherbet” che significa bevanda fresca, era realizzata con neve fresca, aromatizzata con miele di fichi, mosto cotto, e in tempi più vicini, con succo di agrumi, frutta, caffè e cioccolata. Una sorta di antenato del gelato, che nei decenni ha appassionato pasticceri e gelatai, portando al prodotto che oggi rappresenta uno dei simboli del nostro Paese, soprattutto del meridione d’Italia. Dopo il successo delle precedenti edizioni, Scirubetta Festival quest’anno ospiterà nel villaggio del lungomare Italo Falcomatà, 34 maestri gelatieri: tanti calabresi, soprattutto reggini, dal veneto, dalla Puglia, dalla Sicilia e altri provenienti dall’estero. Tra loro sei maestri gelatieri giapponesi, una gelataia statunitense, della Pennsylvania, uno proveniente dalla Slovacchia. Sarà una gara a colpi di paletta tra i vari gusti che ciascun partecipante porterà come pezzo forte della propria produzione avvalendosi anche dei prodotti del territorio calabrese. Sarà il pubblico, con un voto a gettoni a decretare il gelato più buono di Scirubetta Festival 2024. “Un festival – ha detto il sindaco della Città metropolitana Giuseppe Falcomatà – che proietterà Reggio come capitale del gelato in Italia. Un festival che si conferma un appuntamento di livello internazionale non solo per addetti ai lavori, ma anche per appassionati e buongustai. Scirubetta propone un nuovo racconto della città, vuole diventare quell’elemento di forza che consente alla nostra città di avere un indotto turistico anche nella settimana delle feste patronali, all’interno delle quali abbiamo voluto inserire questa kermesse”. “Questa arte della tradizione locale -ha aggiunto Falcomatà- il simbolo identitario del gelato può diventare un veicolo di promozione turistica e culturale da inserire nella proposta di Reggio capitale della cultura duemilaventisette”. Ad affiancare la Città Metropolitana di Reggio Calabria, nell’organizzazione del Festival, la Conpait (Confederazione Pasticceri Italiani), di cui è presidente nazionale il reggino Angelo Musolino, l’Apar, associazione pasticceri reggini, e l’Apga, associazione pasticceri gelatieri artigiani, con i rispettivi presidenti, Antonello Fragomeni e Angelo Caruso.