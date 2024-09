Presentata alla Cittadella regionale “La Cena Straordinaria”

L’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, ha partecipato ieri, nella sede della Cittadella regionale a Catanzaro, alla conferenza stampa di presentazione dell’evento enogastronomico “La Cena Straordinaria”, che si svolgerà il 13 settembre a Catanzaro, alla quale parteciperanno tutti i sei Chef stellati calabresi con riconoscimento delle Stelle Michelin. L’evento è organizzato dall’associazione delle Acli “Città del Vento” di Catanzaro, in collaborazione con la Regione Calabria, con la Provincia di Catanzaro, con il Comune di Catanzaro, con la Cciaa di Catanzaro, con l’ordine degli Architetti di Catanzaro. La Cena coinvolgerà brigate di cucina (sous chef, responsabili di linea e aiutanti) e brigate di sala per circa 150 unità, sommelier, maître, oltre che numerosissimi partner e sponsor del settore enogastronomico. Per l’occasione, un lungo tratto di Corso Mazzini sarà trasformato in un ristorante gourmet all’aperto con una tavolata di 1.000 posti. IE’ stato annunciato che il ricavato della Cena Straordinaria sarà devoluto all’associazione sportiva dilettantistica “Insuperabili”. “È veramente importante – ha affermato Gallo – che questa manifestazione, che valorizza i nostri chef, i prodotti calabresi e che fa solidarietà, si svolga a Catanzaro. Questa iniziativa di rilievo nazionale, che ha tutti gli ingredienti per riuscire ed essere, appunto, straordinaria, si realizzasse in Calabria e nella città capoluogo. Credo che sia il momento giusto per rendere, attraverso eventi come questo, il nostro territorio capace di meravigliare e di costruire una reputazione nazionale diversa, di lanciare messaggi tali da renderla, come già è, terra da scoprire e che incuriosisce. Tutto però, orgoglio, consapevolezza e organizzazione, dovrà essere incentrato su un’unica ambizione che è quella della qualità, non solo nella produzione e nella preparazione ma anche, e soprattutto, nell’accoglienza. L’ambizione della qualità è l’unica cosa che ci può salvare”, ha concluso Gallo. Alla presentazione dell’evento sono intervenuti il presidente dall’associazione delle Acli “Città del Vento”, Alessandro Astorino, il portavoce degli chef, Antonio Abbruzzino, il presidente dell’associazione provinciale Cuochi catanzaresi, Domenico Origlia, gli assessori del Comune di Catanzaro, Donatella Monteverdi (cultura), e Antonio Borrelli (turismo e attività economiche). L’Associazione provinciale cuochi catanzaresi gestirà il Villaggio del Gusto nel quale saranno preparati 8.000 finger food, intrisi del gusto prelibato delle eccellenze della terra di Calabria.