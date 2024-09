Comune di Catanzaro, la maggioranza si sfalda: il sindaco Fiorita azzera la Giunta, l’Area Talerico abbandona la coalizione

Acque sempre più agitate al Comune di Catanzaro, e Comune che, all’esito della verifica politica avviata nelle ultime settimane dal sindaco Fiorita, sembra non avere più una maggioranza, seppure rabberciata e/o atipica. Ieri il sindaco Fiorita ha annunciato l’azzeramento della Giunta certificando i malumori e i disagi evidenziati negli ultimi tempi soprattutto da alcuni degli alleati. “Voglio verificare le reali e sincere disponibilità al rinnovamento da parte delle forze di maggioranza, cosa che farò entro dieci giorni”, aveva dichiarato Fiorita annunciando ieri l’azzeramento della sua Giunta. Nel tardo pomeriggio, ad aggravare la situazione, è arrivato l’annuncio del Gruppo consiliare che fa capo ad Antonello Talerico, consigliere regionale di Forza Italia. Il gruppo ha finora rappresentato una sorta di “stampella” determinante per una amministrazione nata come “anatra zoppa”. Secca la dichiarazione dei consiglieri facenti capo a Talerico: “Nella giornata di ieri abbiamo comunicato al sindaco Fiorita che non c’erano più le condizioni per continuare a rimanere in questa maggioranza di governo”, affermano in una nota. “Abbiamo più volte sollecitato ed auspicato -aggiungono- un cambio di passo e l’adozione di un metodo virtuoso di amministrare. Più volte abbiamo ribadito, anche pubblicamente, la necessità di misure ordinarie e straordinarie per la manutenzione delle strade, per la crisi idrica, per la cura del verde pubblico e della gestione dei rifiuti e delle discariche abusive, ricevendo solo risposte negative. Per queste ragioni e per altre motivazioni che porteremo a conoscenza della Città in una prossima conferenza stampa abbiamo maturato il convincimento -concludono- di uscire dalla maggioranza di governo del Comune per un atto di responsabilità e correttezza verso i cittadini”.