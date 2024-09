Scutellà (M5S): “Disagi per i lavorisulla tratta Fs Sibari-Crotone, mancano adeguati servizi alternativi di trasporto

“Non si comprende come i lavori di ammodernamento della tratta Sibari-Crotone vengono effettuati senza la minima garanzia dei servizi di trasporto. Un disagio dovuto ad una pessima gestione che interrompe il trasporto su binari, per la giusta causa dell’ammodernamento, mentre lascia ai cittadini servizio di trasporto scarso, se non addirittura inesistente”. Lo afferma la deputata Elisa Scutellà, capogruppo M5S in Commissione Politiche Ue. “Lavoratori, studenti, persone che necessitano di spostarsi per motivi di salute – prosegue – sono abbandonate a ridottissime corse con gli autobus che non sono sufficienti a garantire un minimo servizio, con orari che spesso non permettono neppure di rientrare a casa dalle loro famiglie. Tra l’altro, la definizione dei lavori è prevista per gennaio 2025, ma non è chiaro se verranno ultimati effettivamente entro tale data oppure se slitteranno ulteriormente, addirittura, fino a giugno. Il centrodestra ha la responsabilità di evitare il prolungarsi di questi disagi a danno dei cittadini e dunque di garantire il rispetto del termine previsto per l’ultimazione dei lavori”. “Bisogna intervenire il prima possibile – conclude Elisa Scutellà – potenziando le corse con orari adeguati ai bisogni quotidiani di ogni cittadino e la Regione deve fornire una risposta, certa ed immediata, a tutti i lavoratori, agli studenti e cittadini che stanno subendo questo insostenibile disagio”