Nelle scuole catanzaresi la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri: i servizi di prevenzione nei pressi degli istituti

Ieri, anche in provincia di Catanzaro, gli studenti sono tornati sui banchi per iniziare un nuovo anno scolastico. Un ingresso “accompagnato” dalla presenza dei carabinieri. Nell’intera provincia, infatti, il Comando provinciale carabinieri di Catanzaro ha incrementato le pattuglie a piedi ed automontate in corrispondenza degli orari di apertura delle scuole, dimostrando, è scritto in una nota, “sin dal primo giorno la vicinanza dell’Arma al mondo scolastico, agli studenti e ai genitori per continuare a costruire un futuro improntato sulla legalità e sul rispetto dei diritti di ogni persona”. La scuola, sottolinea l’Arma, “è il luogo dove i giovani pilastri del domani crescono, si formano e si preparano a entrare nel mondo del lavoro e della società. Non è solo un luogo di studio, ma è anche un ambiente di coesione e di socializzazione. In questo contesto, anche la presenza dei carabinieri ha fatto in modo che l’inizio della scuola, ‘il primo ingresso’, si svolgesse nella massima sicurezza, salvaguardando l’incolumità di tutti”. Nel corso dell’anno, come di consueto, i carabinieri incontreranno gli studenti nelle loro scuole per parlare di temi come il bullismo, la violenza di genere, la sicurezza stradale, i modi sani e legali di divertirsi nel rispetto della vita e della libertà degli altri.