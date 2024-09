Fitto vicepresidente nel Governo Ue: la soddisfazione di Occhiuto e Princi

“Raffaele Fitto sarà vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla coesione e alle riforme. Una bella notizia per il nostro Paese, un riconoscimento importante e strameritato per un politico di grande qualità, la conferma del peso internazionale acquisito in questi anni dal governo Meloni”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia. “Auguri e buon lavoro a Raffaele -aggiunge Occhiuto- e a tutta la nuova Commissione Ue guidata da Ursula von der Leyen”. “L’Italia è centrale in Europa e la nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione europea è l’ulteriore conferma del ruolo da protagonista che svolge il nostro Paese”. Lo affermadal canto suo Giusi Princi, eurodeputata Fi-Ppe. “La nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo -aggiunge Princi- è il giusto riconoscimento per l’Italia, paese cofondatore dell’Unione europea. È una scelta che saprà rafforzare ancora di più il ruolo del nostro Paese, già centrale anche grazie all’impegno di Forza Italia nel Ppe e del nostro vice premier Antonio Tajani, decano e grande conoscitore delle istituzioni europee, che anche in questo caso ha svolto un importante ruolo di intermediazione”. “Una vittoria, quindi – sostiene l’europarlamentare – per il Ppe, per Forza Italia e per il governo italiano. Inoltre, la delega alla Coesione e alle Riforme è fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio, soprattutto per la Calabria e le altre regioni del Sud”.