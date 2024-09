Emergenza “lingua blu”, protesta degli allevatori che chiedono risposte immediate e concrete

ISOLA CAPO RIZZUTO(KR)/ Questa mattina, davanti al Comune di Isola Capo Rizzuto, si è tenuto un sit-in di protesta degli allevatori per richiamare l’attenzione sull’emergenza sanitaria legata alla “Lingua Blu”, una malattia virale che sta colpendo duramente il bestiame in diverse aree della Calabria. La manifestazione, pacifica e ordinata, ha coinvolto numerosi allevatori locali, affiancati da delegazioni provenienti da Cutro, Rocca di Neto e Lamezia Terme, segno della crescente diffusione del virus in tutta la regione. Durante la protesta, gli allevatori hanno consegnato un documento formale alla sindaca Maria Grazia Vittimberga, chiedendo che le loro istanze vengano portate sui tavoli istituzionali competenti. “Questo gruppo apolitico, costituito da allevatori ovicaprini attivi da generazioni – è scritto in una nota del Comune – ha evidenziato come l’attuale crisi, acuita anche dalla siccità, metta in pericolo la sopravvivenza delle loro aziende, radicate nella tradizione e parte integrante del patrimonio locale. Gli allevatori hanno confermato la loro fiducia nel sindaco Vittimberga, indicandola come portavoce della categoria nelle sedi provinciali e regionali”. La sindaca, prosegue la nota, “ha accolto con gratitudine la fiducia ricevuta e ha ribadito l’impegno delle istituzioni a tutti i livelli per affrontare la crisi”. “Abbiamo – ha detto – un’interlocuzione quotidiana con l’assessore regionale Gianluca Gallo, il presidente della Provincia Sergio Ferrari e il commissario dell’Asp Brambilla. In particolare il presidente della Provincia si sta facendo carico della problematica a livello provinciale e l’assessore Gallo a livello regionale. L’obiettivo è comune: dare risposte immediate e concrete agli allevatori ed ognuno, ai diversi livelli, sta facendo il massimo”. Vittimberga ha poi ricordato agli allevatori come la regione abbia già dato le prime risposte attraverso l’emissione del decreto regionale che prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro per gli allevatori colpiti da tubercolosi bovina e ha aggiunto: “Sono certa che l’aAssessore Gallo troverà soluzioni imminenti anche per affrontare l’emergenza Lingua Blu, in collaborazione con le Asp che dovranno certificare le situazioni di emergenza”. “Da parte mia – ha concluso la sindaca – confermo la mia posizione e quella dell’Amministrazione al fianco degli allevatori per superare insieme questa situazione di emergenza. Per qualsiasi cosa la mia porta sarà sempre aperta”.