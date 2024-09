Catanzaro, nata una Giunta tra “coraggio” e compromesso

Catanzaro, presentata la nuova Giunta targata Fiorita

Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha presentato ieri la nuova Giunta comunale del capoluogo calabrese. L’esecutivo che, secondo quanto sottolineato da Fiorita ‘ha una forte componente progressista, tecnica” e “che conferma preponderanza femminile”, è stato varato con il sostegno esterno del gruppo comunale di Azione “da cui è arrivato un grande atto di generosità verso la città”. La nuova caratterizzazione dell’esecutivo, il terzo della sindacatura, che ne rafforza la matrice di centrosinistra, si è resa necessaria dopo che il primo cittadino, eletto nel 2022 con il sostegno del Pd, del Movimento 5 Stelle e di alcune liste civiche ma senza una maggioranza in Consiglio- andata al centrodestra e ad Azione che esprimevano il candidato sindaco sconfitto al ballottaggio- era entrato in rotta di collisione con il gruppo che fa capo al consigliere comunale e regionale Antonello Talerico, entrato da qualche mese in Forza Italia, col conseguente azzeramento della Giunta precedente, Nel nuovo esecutivo, tra conferme e nuovi ingressi il sindaco Fiorita avrà le deleghe su Personale, Mobilità, Partecipate, Sicurezza, Protezione Civile, Avvocatura; Giusy lemma, che rimane vicesindaca, si occuperà di Urbanistica, Edilizia Privata e Sue, Politiche del mare, Sviluppo del Sistema Portuale, Rapporti con il sistema sanitario, Servizi Demografici; Donatella Monteverdi: Cultura, Spettacolo, Pari Opportunità, Università e Alta Formazione; Nunzio Belcaro: Pubblica Istruzione, Politiche Sociali, Tutela degli Animali. Gli assessori all’esordio sono Pasquale Squillace già capo di gabinetto: Lavori Pubblici, Gestione del territorio; Luisa Lacava: Bilancio e Tributi; Vincenzo Costantino: Turismo, Marketing territoriale, Politiche giovanili, Transizione digitale; Giuliana Furrer: Attività economiche; Antonio Battaglia: Patrimonio, Programmazione, Sport, Impiantistica sportiva, Politiche del lavoro; Irene Colosimo: Ambiente e Transizione ecologica. “La nuova Giunta -ha detto Fiorita che ha glissato su possibili screzi sulle scelte insorti con il Pd nazionale parlando di maggioranza ‘aperta’- nasce per superare la fase di stallo, di indecisione, di incoerenza politica che non ci consentiva di lavorare bene ma soprattutto di trasmettere quello che facevamo. Ho per questo azzerato la Giunta chiarendo che saremmo ripartiti solo se eravamo in grado di dare risposte a questa città. Ora il terreno, finita la lunga fase del ‘tagliando’, si sposta sui programmi e sulle realizzazioni”.

Fiorita: “Con questa Giunta completeremo il mandato”

“Fra tre anni le opposte visioni della città torneranno a confrontarsi nelle urne perché questa non è una Giunta ad orologeria, non è uno yogurt a breve scadenza e completerà, salvo accadimenti che solo un indovino può prevedere, il suo mandato rimettendosi al giudizio degli elettori nel 2027”. Lo ha detto il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, espressione del centrosinistra, presentando la composizione del nuovo esecutivo comunale. Fiorita, incontrando i giornalisti per annunciare la nuova composizione della giunta, ha utilizzato cinque parole d’ordine per descrivere la nuova fase politica che si è aperta nel comune capoluogo dopo la rottura, a inizio mese, con i cinque consiglieri comunali che facevano capo al consigliere regionale Antonello Talerico, approdato di recente in Forza Italia, e l’avvio di un dialogo salutato da “un apporto convinto” da parte dei tre consiglieri comunali di Azione guidati da Valerio Donato, competitor sconfitto da Fiorita al secondo turno, che hanno optato per un sostegno esterno. Ha parlato di “coraggio, cuore, testa, fierezza e responsabilità” il sindaco aggiungendo che “non è stata una fase semplice nella vita politica e amministrativa della città. La trasformazione da ‘civico’ in esponente di Fi del mio principale alleato, del tutto legittima, non poteva non avere riflessi”. Per Fiorita, che ha respinto le accuse di immobilismo nel governo della città nei suoi primi due anni di sindacatura lanciate dall’opposizione di centrodestra, “il quadro politico si è notevolmente semplificato. Da questa parte, infatti – ha detto – c’è un’alleanza progressista, non radicale, aperta al contributo e al sostegno di tutti coloro che vorranno dare una mano, attenta non solo alla cura della città ma anche ai diritti civili, alla difesa degli ultimi e alla lotta alle diseguaglianze, La Giunta che presento oggi -ha sostenuto ancora Fiorita- ha tutte le caratteristiche e le carte in regola per durare a lungo, fino al termine del nostro mandato e sono certo che porterà risultati molto positivi per la città. Ci metteremo subito al lavoro, senza perdere un attimo, perché la città non può attendere”.

Fiorita: “Da Valerio Donato scelta coraggiosa e non scontata”

“Se oggi l’Amministrazione comunale di Catanzaro è ripartita con una giunta più coesa e rinnovata, lo si deve in buona parte alla scelta coraggiosa e non scontata del leader di Azione professore Valerio Donato di sostenere questo sforzo, senza nulla pretendere. È stato, lo dico senza retorica, di un grande gesto d’amore verso la città del professore Donato, dei consiglieri Gianni Parisi e Stefano Veraldi, del segretario provinciale Roberto Guerriero”. Così il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita. “Azione è stato il gruppo più intransigente dell’opposizione e oggi questa intransigenza -aggiunge il primo cittadino- diventa il principale stimolo a fare sempre meglio. Sarà preziosissimo l’apporto programmatico che il professore Donato e i suoi consiglieri daranno alla Giunta. Sul piano politico registro che questa scelta si muove in maniera lungimirante sulla scia nazionale che vede Azione al sostegno dei candidati dell’area progressista alle regionali in Liguria, Umbria ed Emilia Romagna. Credo che la città debba essere grata al gruppo consiliare di Azione per avere evitato una paralisi politico-amministrativa che avrebbe causato danni enormi ed irreparabili”.