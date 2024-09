Fiorita: “Con questa Giunta completeremo il mandato”

“Fra tre anni le opposte visioni della città torneranno a confrontarsi nelle urne perché questa non è una Giunta ad orologeria, non è uno yogurt a breve scadenza e completerà, salvo accadimenti che solo un indovino può prevedere, il suo mandato rimettendosi al giudizio degli elettori nel 2027”. Lo ha detto il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, espressione del centrosinistra, presentando la composizione del nuovo esecutivo comunale. Fiorita, incontrando i giornalisti per annunciare la nuova composizione della giunta, ha utilizzato cinque parole d’ordine per descrivere la nuova fase politica che si è aperta nel comune capoluogo dopo la rottura, a inizio mese, con i cinque consiglieri comunali che facevano capo al consigliere regionale Antonello Talerico, approdato di recente in Forza Italia, e l’avvio di un dialogo salutato da “un apporto convinto” da parte dei tre consiglieri comunali di Azione guidati da Valerio Donato, competitor sconfitto da Fiorita al secondo turno, che hanno optato per un sostegno esterno. Ha parlato di “coraggio, cuore, testa, fierezza e responsabilità” il sindaco aggiungendo che “non è stata una fase semplice nella vita politica e amministrativa della città. La trasformazione da ‘civico’ in esponente di Fi del mio principale alleato, del tutto legittima, non poteva non avere riflessi”. Per Fiorita, che ha respinto le accuse di immobilismo nel governo della città nei suoi primi due anni di sindacatura lanciate dall’opposizione di centrodestra, “il quadro politico si è notevolmente semplificato. Da questa parte, infatti – ha detto – c’è un’alleanza progressista, non radicale, aperta al contributo e al sostegno di tutti coloro che vorranno dare una mano, attenta non solo alla cura della città ma anche ai diritti civili, alla difesa degli ultimi e alla lotta alle diseguaglianze, La Giunta che presento oggi -ha sostenuto ancora Fiorita- ha tutte le caratteristiche e le carte in regola per durare a lungo, fino al termine del nostro mandato e sono certo che porterà risultati molto positivi per la città. Ci metteremo subito al lavoro, senza perdere un attimo, perché la città non può attendere”.