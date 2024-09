Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha ricevuto questa mattina, nel suo ufficio alla Cittadella di Catanzaro, il commissario straordinario di governo per la bonifica del Sin di Crotone-Cassano-Cerchiara di Calabria, generale Emilio Errigo. “L’incontro – riferisce un comunicato del portavoce di Occhiuto – ha rappresentato un importante momento di confronto sulla situazione dell’area crotonese, realtà estremamente complessa per la portata e la difficoltà degli interventi di bonifica necessari. Durante la riunione le parti hanno discusso delle azioni già intraprese e delle prossime tappe del processo di bonifica, con l’obiettivo comune di tutelare la salute pubblica e di garantire un futuro più sicuro e sostenibile per il territorio e i suoi cittadini. Pur partendo da un quadro normativo e operativo complesso, è stata espressa la volontà di proseguire sul percorso di un dialogo costruttivo e continuativo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati”. “In una provincia che negli scorsi decenni è stata fatta diventare la pattumiera d’Italia – ha sottolineato il presidente Occhiuto – non si può essere permissivi, com’é successo in passato. La Regione farà dunque di tutto per tutelare il territorio crotonese, l’ambiente ed i cittadini”. “La cooperazione con il presidente Occhiuto – ha affermato, da parte sua, il generale Errigo – è un elemento cruciale per il successo di questo progetto di bonifica. Posso assicurare ai cittadini che, nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli, stiamo lavorando alacremente e con la massima attenzione per garantire il loro benessere e la tutela della salute pubblica”. “Sin dall’inizio dell’incontro – é detto ancora nella nota – le parti hanno manifestato volontà collaborativa per affrontare le complessità della situazione. L’intento condiviso è quello di liberare definitivamente, ovunque si trovino, la città di Crotone dai rifiuti pericolosi e nocivi per la salute umana e l’ambiente”.