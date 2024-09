“L’elezione del Consiglio direttivo d’ambito dell’Arrical del 29 Settembre, che probabilmente non sarà rinviata per come richiesto dal capogruppo Pd, rappresenta comunque un appuntamento decisivo che, di fatto, pone fine all’attuale gestione monocratica”. Lo afferma il consigliere regionale del Pd Raffaele Mammoliti (nella foto). “Ripristinare una gestione condivisa – prosegue – è indispensabile per assegnare ai legittimi rappresentanti il governo dell’Autorità che gestisce rifiuti e risorse idriche in Calabria. La maggioranza di governo alla Regione non si è mai sufficientemente prodigata per coinvolgere e condividere tale percorso con i sindaci calabresi. Per tali ragioni, riteniamo assolutamente necessaria una forte partecipazione all’imminente appuntamento, al fine di garantire il necessario riequilibrio di rappresentanza nella gestione. Già in occasione dell’approvazione della Legge, nel 2022, avevamo avanzato il nostro dissenso in merito alla nomina del commissario unico dell’Autorità da parte del Presidente della Regione”. “In questo quadro, pur ribadendo la contrarietà già manifestata – conclude Mammoliti – auspichiamo una convinta e numerosa partecipazione in occasione delle elezioni di domenica prossima, per garantire il governo di un sistema che ha necessariamente bisogno del coinvolgimento di tutti gli attori competenti, a partire dai sindaci”. “Approssimazione e accentramento. Due elementi che caratterizzano in maniera pesante i provvedimenti di questo governo regionale di destra sospinto da un decisionismo che non tiene conto delle reali esigenze dei territori. Il caso Arrical, come giustamente sollevato dai miei colleghi del Partito democratico, è l’emblema di questo modo di fare superficiale che si scontra troppo spesso con la realtà delle norme”. E’ quanto afferma, in una nota, il capogruppo di M5s alla Regione Davide Tavernise che chiede di rinviare le elezioni convocate domani, 29 settembre.