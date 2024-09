L’assessora regionale alle Politiche sociali della Calabria Caterina Capponi, ha espresso le sue congratulazioni a Simona Loizzo per la nomina a responsabile del dipartimento nazionale per la Ricerca scientifica e la digitalizzazione della Lega. Un incarico che, secondo Capponi, “apre prospettive importanti per l’intera Calabria e per il futuro del Paese”. “Loizzo – afferma – merita pienamente questo prestigioso riconoscimento, frutto della sua competenza e del suo costante impegno in ambiti strategici per il progresso scientifico e tecnologico. Sono convinta che Simona svolgerà un ruolo cruciale in questo nuovo incarico, portando benefici concreti non solo a livello nazionale ma anche promuovendo la nostra regione, che sarà certamente protagonista” Capponi ha poi sottolineato come Loizzo rappresenti un modello di riferimento per l’intero territorio calabrese: “La sua capacità di farsi portavoce delle necessità della nostra terra è indiscutibile. Sono certa che, in questa nuova veste, saprà rappresentare al meglio la Calabria e contribuire in modo significativo allo sviluppo del nostro territorio”. Infine Capponi ha voluto augurare a Loizzo un percorso di successo nel nuovo incarico: “Le sfide che l’attendono sono impegnative, ma grazie alla sua determinazione e preparazione, sono sicura che otterrà risultati di grande rilievo. La Calabria ha bisogno di essere rappresentata da donne forti, capaci e proiettate al futuro”.