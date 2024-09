Basket Academy Catanzaro poco brillante, Angri passa largamente 88 a 57 trascinato dal ciclone Martinez (42 punti)

Troppi fattori negativi contribuiscono alla sconfitta in casa della Basket Academy Catanzaro nell’esordio di campionato. Innanzitutto, l’evidente ritardo di preparazione, peraltro palesato negli scrimmage delle scorse settimane. Poi, le assenze pesantissime di capitan Sabbatino, Carpanzano e Miljanic, tutti e tre esterni, proprio il ruolo venuto venuto a mancare contro gli ospiti. Di contro, un Angri super ed un Martinez “one man show”, con ben 42 punti all’attivo, tanti rimbalzi ed una presenza continua in tutte le zone nevralgiche del campo. Coach Procopio le ha provate tutte per fermarlo, ma non c’è stato modo di arginarlo. E questo è stato il filo conduttore della gara. Fiammata d’orgoglio dell’Academy, arrivata anche al meno quattro, però mancando sempre la tripla decisiva per tentare l’ aggancio. Del resto, con un Martinez a quota 42 non è minimamente bastato un buon Tamulevicius con 17 punti, chili di rimbalzi e stoppate per arginare il ciclone campano. Nota piacevole in casa Academy l’esordio in B, con canestro compreso, degli under Giglio e Dozic. Pubblico del Pala Pulerá, pieno zeppo, meraviglioso e colorato. Adesso per Catanzaro si prospetta una settimana di duro lavoro e la speranza di un recupero a breve dei giocatori assenti contro Angri.

Basket Academy Catanzaro – Angri Pallacanestro 57-88

(15-25 / 35-43 / 45-61)

Basket Academy Catanzaro: Agbortabi 4, Canestrari 3, Dmitrovic 4, Procopio 10, Fourè, Sipovac 13, D’Urzo, Calabretta 1, Fomba, Tamulevicius 17, Giglio 3, Dozic 2.

Head Coach: Salvatore Procopio

Ass. 1: Iliano Sant’Ambrogio

Ass. 2: Fabrizio Tunno

Angri Pallacanestro: Borciu 5, Mastrototaro 3, Granata 7, Enihe 11, Martinez 42, Valle 15, Sannino, Bonanni 3, Borriello 2, Milojevic.

Head Coach: Francesco Chiavazzo

Ass. 1: Valerio Russo

Ass. 2: Luca Pisapia

Arbitri: Barbagallo – Puglisi

Area Comunicazione

Basket Academy Catanzaro