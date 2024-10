Città metropolitana di Reggio Calabria, ok del Consiglio al bilancio consolidato 2023

Disco verde per il Bilancio consolidato 2023, spazio all’emergenza Sanità territoriale con la richiesta di un Consiglio ad hoc per scongiurare la chiusura delle Guardie mediche: queste le decisioni del Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, riunito a Palazzo Alvaro e presieduto dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, per la discussione di 16 punti all’ordine del giorno, tra i quali il Bilancio consolidato per l’anno 2023, che ha ottenuto l’approvazione dell’aula con 8 voti a favore ed uno contrario. Il confronto in aula si è anche incentrato sui temi sanitari. Nel corso del dibattito, tra i preliminari, il consigliere metropolitano Giuseppe Marino è intervenuto affrontando gli argomenti relativi all’assegnazione delle funzioni delegate dalla Regione e soprattutto all’emergenza delle strutture sanitarie territoriali di competenza dell’Asp, in particolare alcuni ambulatori e le Guardie mediche, molte delle quali rischiano di chiudere. “Secondo le previsioni dell’Asp -ha detto Marino- sono 54, lasciando senza servizi di prossimità sanitari molti Comuni dell’area metropolitana. Viviamo un’emergenza sanitaria. Condivido e appoggio la forte presa di posizione del sindaco Falcomatà contro questa decisione, che rappresenta un taglio lineare dei servizi sanitari territoriali adottati dalla dg Di Furia seguendo la linea politica della Regione Calabria. Auspico quindi un Consiglio metropolitano sul tema, invitando tutti i sindaci dell’area metropolitana chiedendo a tutti i partiti di fare fronte comune contro questa scelta”. Sullo stesso tenore anche gli interventi dei consiglieri Conia, Zimbalatti, Fuda e Zampogna, quest’ultimo ha proposto di “convocare la Conferenza dei sindaci per incontrare ed ascoltare la dg dell’Asp Di Furia. E’ una notizia eclatante se chiuderanno oltre 50 guardie mediche”. Il vicesindaco Versace, condividendo la linea del sindaco Falcomatà ha ricordato anche la difficoltà che vive il presidio ospedaliero di Scilla, e la protesta durante la quale “anche alla presenza dell’Arcivescovo metropolita, Morrone, le porte sono rimaste chiuse. Non ci possono essere tagli sui servizi, soprattutto -ha aggiunto- se sono quelli sanitari pubblici”. A fine dibattito il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, recependo le istanze dell’aula di Palazzo Alvaro ha proposto la convocazione, nell’immediato, di un Consiglio metropolitano sui temi della Sanità, anche congiunto con quello del Comune di Reggio Calabria. I successivi punti all’ordine del giorno, dal primo all’ottavo, tutti approvati a maggioranza, hanno riguardato ratifiche di delibere del sindaco metropolitano. Disco verde anche per la convenzione tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria e Consorzio di bonifica Calabria, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria nei settori idraulico-fluviali e regimazione acque bianche nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Sul punto il vicesindaco Versace ha parlato di un “accordo che ancora una volta dimostra che il nostro Ente è al passo con i tempi, garantendo continuità operativa e opportunità per i lavoratori, all’unico Consorzio di bonifica, impegnato per la tutela e manutenzione del territorio”. Approvato anche lo schema di accordo per il progetto ‘Foro Boario: Intervento Integrato per la Mobilità della Città metropolitana di Reggio Calabria’; lo schema di convenzione e collaborazione per attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti in relazione all’attuazione territoriale della Strategia nazionale per lo Sviluppo sostenibile tra il MASE Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Città Metropolitana di Reggio Calabria”.