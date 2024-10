Reggio Calabria, focus della cabina di regia comunale su Lavori Pubblici e infrastrutture

Prima giornata di attività nel Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di palazzo San Giorgio interamente dedicata ad un focus sui lavori pubblici e sulle infrastrutture cittadine. Presenti il sindaco Giuseppe Falcomatà, tutti i componenti della Giunta comunale, i Consiglieri delegati insieme ai Dirigenti dei Settori coinvolti, i Funzionari ed i Rup degli interventi presi in esame. Obiettivo dell’incontro, che ha previsto due lunghe sessioni di lavoro, è una complessiva ed approfondita ricognizione delle attività programmate dall’Amministrazione comunale reggina su un settore fondamentale come quello dei lavori pubblici e degli interventi infrastrutturali. Un focus che quindi non si è soffermato agli interventi già in corso, ma anche alla mole di lavori già finanziati con fondi extracomunali che si trovano nella fase della progettazione e che saranno messi in cantiere nei prossimi mesi. Una programmazione che riguarda quindi non solo il presente della Città, ma le sue prospettive di sviluppo nella visione più ampia da realizzare da qui ai prossimi anni. In avvio dei lavori il sindaco Falcomatà ha illustrato le motivazioni che stanno alla base del nuovo confronto interno, una sorta di riedizione rispetto al focus tecnico – politico sui lavori pubblici già svolto nel 2021 dall’Amministrazione comunale reggina e rispetto al quale è stato possibile verificare lo stato di avanzamento dei lavori. «Come l’esperienza che abbiamo promosso nel 2021, e che si è dimostrata utile e costruttiva, si tratta di un approfondimento sullo stato dell’arte dei vari cantieri e dei progetti già presenti sul territorio comunale e che questa Amministrazione sta portando avanti attraverso le diverse linee di finanziamento. La finalità di questa due giorni è verificare la presenza di eventuali criticità, analizzarle e provare a risolverle per poi proseguire in maniera più spedita, soprattutto connettendo e sincronizzando i diversi interventi che rientrano in una strategia complessiva di programmazione e nella visione di città che in questi anni abbiamo messo in campo. Un momento fondamentale per comprendere gli stati di avanzamento e concentrarsi sulle attività che ancora hanno bisogno di attenzione e per poter andare avanti». Tra le linee di finanziamenti oggetto di esame e discussione i Patti per il sud, il Pui, il Bando per la periferie, i cinquanta progetti del Pnrr, e poi ancora il Pn Metro Plus 2021-2027 e il Poc, Agenda urbana, Cassa depositi e prestiti. I lavori proseguiranno anche nella giornata di mercoledì, con due ulteriori sessioni, al termine delle quali sarà stilato documento di sintesi tecnica che fa il punto dello stato di avanzamento dei cantieri cittadini, rilevando criticità e prospettive da sviluppare nei prossimi mesi.