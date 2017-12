Calcio, Budimir: “Napoli fortissimo ma il Crotone darà tutto”

“Siamo chiamati a reagire immediatamente. L’avversario che il calendario ci pone dinanzi farebbe paura a chiunque, ma noi non dobbiamo averne, proprio come vuole mister Zenga”. A poche ore, ormai, da Crotone-Napoli, in programma venerdì alle ore 20,45, Ante Budimir, centravanti rossoblù, presenta l’imminente sfida degli squali al Napoli, capolista del campionato. “Non meritavamo il passivo di quattro reti subite dalla Lazio-sostiene Budimir-ma ormai è inutile pensare al passato. Concentriamoci sulla prossima gara e cerchiamo di dare tutto. Avremo difronte la squadra peggiore che potessimo affrontare. Loro sono una squadra quasi computerizzata, giocano un ottimo calcio. Dovremo provare a renderli meno perfetti, tentando di approfittare dei loro difetti”.

M.S.