SERIE C/DERBY CATANZARO-REGGINA

NEWS GIALLOROSSE

Sabato 30 dicembre è il giorno del derby Catanzaro-Reggina. Dopo la sconfitta di misura subita all’andata, i padroni di casa puntano a rifarsi. La striscia positiva del Catanzaro si è interrotta a Caserta mentre la Reggina vive una crisi totale, reduce da una seria lunga di sconfitte spezzate solo dal pareggio interno col Bisceglie. Buone nuove per Dionigi, indimenticato ex amaranto da calciatore, meno nella breve parentesi da tecnico. Tornano disponibili Infantino e Letizia, la cui esperienza potrebbe essere determinante in una gara maschia come quella che si prevede. Recuperato anche Benedetti ed Onescu, così come Marin. Tutti e tre lotteranno per una maglia a fianco di Maita. Problemi do abbondanza dunque per Dionigi. Cunzi dovrebbe partire dalla panchina, mentre sembra out Gambaretti. La formazione dovrebbe essere la seguente: Nordi, Di Nunzio Sirri Riggio; Zanini Maita Benedetti (Onescu) Nicoletti; Letizia Infantino Falcone.

Fermento nella tifoseria che commemorerà la ricorrenza del compleanno del tifoso scomparso Capraro con una coreografia, come avviene ogni anno in questo periodo.

“Dobbiamo pensare alla salvezza ma allo stesso tempo dobbiamo essere ambiziosi” ha affermato Dionigi nella conferenza stampa pre gara.

NEWS AMARANTO

Settimana di fuoco in casa Reggina dopo l’ennesima scoppola rimediata al Granillo contro il Rende. Dopo il ritiro annunciato dalla società, prima rifiutato poi accettato dai calciatori, la decisione della società amaranto di svolgere gli allenamenti a porte chiuse, ed una serie di confronti chiarificatori tra Maurizi e la squadra, l’unica certezza è la squalifica del difensore Nicolas Di Filippo, mentre Maurizi sarà al suo posto, essendosela cavata con un’ammonizione. Dopo l’ultima gara dell’anno solare si preannuncia una mezza rivoluzione in casa amaranto, con diverse partenze probabili e qualche inserimento di esperienza in una rosa forse troppo giovane. In caso di sconfitta nel derby, sarebbe a rischio anche il percorso di Maurizi in panchina. Intanto il mercato una novità l’ha già portata, ovvero l’arrivo di Giovanni Giuffrida, ex Lamezia e Vibonese, presentato venerdì pomeriggio al Sant’Agata. Interesse anche per l’esterno offensivo Giovanni La Camera, ex Juve Stabia. Trasferta al Ceravolo accessibile solo per i possessori della tessera del tifoso. Non ci sarà la tifoseria organizzata della Curva Sud di Reggio Calabria, che ha sospeso le attività da circa due mesi a causa delle diffide che hanno falcidiato lo zoccolo duro del tifo amaranto. “A Catanzaro per amore della maglia, della città, dei tifosi e per rispetto della società” ha tuonato Agenore Maurizi in conferenza stampa.

Sarà Daniel Amabile della sezione AIA di Vicenza ad arbitrare il derby tra Catanzaro e Reggina, in programma al “Nicola Ceravolo” domani alle 16.30. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Giuseppe Macaddino di Pesaro e Claudio Cantiani di Venosa.