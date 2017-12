MAIERATO. Un 51enne di Pizzo, Teodoro Francesco Antonio Rondinelli, è morto domenica mattina in un incidente stradale a Maierato. L’uomo, titolare di un noto ristorante nella città costiera, è partito da Pizzo per andare ad aiutare un amico la cui auto ha avuto problemi al motore. Ma, proprio mentre ne stava verificando il funzionamento, è stato investito da un furgoncino guidato da una ragazza che è andata a schiantarsi sull’auto che Rondinelli stava controllando. Il ristoratore è morto pochi minuti dopo nonostante i tentativi di rianimarlo condotti anche con l’uso di un defibrillatore. Il proprietario del mezzo in panne è rimasto gravemente ferito e si trova adesso nell’ospedale di Vibo, così come la conducente del furgoncino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Maierato che, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno sequestrato i veicoli incidentati.