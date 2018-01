“Beffa” al Sant’Anna di Crotone: Flyservus saluta prima di partire

“Con stupore e disappunto, Sacal prende atto della nota con la quale la Compagnia aerea austriaca Flyservus ha annunciato ai passeggeri la cancellazione, a causa di una scarsa penetrazione commerciale, dei voli previsti in partenza dall’aeroporto di Crotone a far data dal prossimo 8 gennaio”. É quanto afferma, in un comunicato, la Sacal, la società di gestione degli aeroporti calabresi. “Nel riservarsi ogni più opportuna azione nei confronti della Flyservus a tutela dei propri diritti e della propria immagine – prosegue il comunicato – Sacal rende noto che proseguirà nell’attività di ripristino della piena operatività dell’aeroporto di Crotone anche mediante la ricerca di nuovi vettori, monitorando nel contempo la partecipazione delle Compagnie aeree al Bando della Regione Calabria il cui termine di ricezione delle offerte è previsto per il prossimo 25 gennaio”. Immediate e indignate le reazioni alla notizia. Il sindaco attacca duramente tutti (a pagina 2 il servizio) mentre Nicodemo Oliverio, deputato Pd del crotonese, definisce “veramente inaccettabile e incomprensibile la situazione che si è venuta a creare”.