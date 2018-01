Calcio, il Crotone si prepara a sfidare il Milan

Dopo la sconfitta col Napoli che ha chiuso amaramente il 2017, il Crotone si prepara adeguatamente per affrontare il Milan sabato 6 gennaio allo stadio Meazza. I rossoneri, guidati dal calabrese Rino Gattuso, sono in ripresa, dopo avere battuto l’Inter nel derby di Coppa Italia ed aver strappato il punto con la Fiorentina. Il tecnico rossoblu’ Walter Zenga è pronto al suo ritorno a San Siro dove è stato per anni padrone di casa con l’Inter. “Andiamo a Milano per giocare la nostra gara senza paura- afferma il centrocampista degli squali Marcus Rohden.