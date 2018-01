COSENZA. Due persone sono state sottoposte alla prova dello stub, a seguito della denuncia di un uomo di 52 anni, la cui auto, martedì 2 gennaio, mentre era in transito in contrada Piana dei Venti di Rossano, è stata colpita da un proiettile probabilmente sparato da un fucile. L’uomo è rimasto illeso. I due sospettati del gesto sono D.M.P., 20 anni, e D.M.L., 24 anni, entrambi difesi dall’avvocato Francesco Nicoletti. Tutto il materiale tecnico raccolto sarà inviato ai carabinieri del Ris di Messina, che provvederanno ad effettuare le dovute analisi e comparazioni per poi consegnare gli esiti alla Procura della Repubblica di Castrovillari, che coordina le indagini. I carabinieri, già nella giornata di martedì, hanno effettuato delle perquisizioni nelle abitazioni dei due giovani.