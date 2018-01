CATANZARO. Il Questore di Catanzaro, a seguito del negativo espresso dalla commissione comunale di vigilanza pubblici spettacoli del Comune di Maida per mancanza di documentazione necessaria per la sicurezza dell’evento e della superficie limitata in relazione alla prevedibile affluenza di spettatori, stante anche la concomitanza dell’apertura dei negozi per i saldi e per la notte dell’Epifania, ha vietato il concerto organizzato dalla direzione del centro commerciale Due Mari per venerdì sera, alle ore 20:30. “Il provvedimento – comunica la Questura – si è reso necessario per garantire l’incolumità degli spettatori e dei clienti del Centro Commerciale”.