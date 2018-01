Durante la conferenza stampa di giovedì nella sede della Sorical a Catanzaro, il commissario liquidatore della stessa Sorical, Luigi Incarnato, e l’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Roberto Musmanno hanno illustrato i nuovi interventi previsti riguardo agli schemi idrici regionali.

E’ stato inoltre evidenziato chiaramente che gli acquedotti calabresi sono vetusti, in quanto risalgono agli anni della Cassa del Mezzogiorno, e che il sistema delle condutture avrebbe bisogno di un imponente ammodernamento, oltre che della manutenzione annuale. Le criticità riguardano l’intero territorio regionale e nessuna città calabrese fa eccezione, da Catanzaro a Cosenza, da Reggio a Crotone, passando per Vibo Valentia; sono decine e decine gli interventi annuali di riparazioni per affrontare le emergenze, ma rattoppare le falle inizia a non bastare piu’ per arginare le diffuse criticità.