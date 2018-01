Auto in fiamme e bus in fumo a Vibo Valentia

VIBO VALENTIA. Ancora interventi dei vigili del fuoco a Vibo per far fronte agli incendi di auto e mezzi. A Vibo Marina nel corso della notte è stata infatti data alle fiamme l’auto di una donna 40enne del luogo, parcheggiata sulla pubblica via. Salgono così a 9 dall’inizio dell’anno le automobili ed i mezzi (fra cui un escavatore) incendiati. Sull’episodio indagano i carabinieri. A Vibo Valentia, invece, sabato mattina i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un principio di incendio nel piazzale delle ferrovie calabro-lucane. Per cause ancora in corso di accertamento, da uno dei pullman è infatti iniziato ad uscire del fumo nero. Solo il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco, avvertiti da alcuni passanti, ha permesso di contenere i danni, ancora in corso di quantificazione.