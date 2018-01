CATANZARO. È polemica il giorno dopo la “bocciatura” da parte del presidente Oliverio dell’assessore Roccisano. Per il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale, Alessandro Nicolò “L’estromissione dell’assessore Roccisano dalla Giunta regionale calabrese suona come una bocciatura ad personam rispondente a logiche partitocratiche e ad equilibri politici che sono nel frattempo mutati. Altro che verifica serena e responsabile dell’operato e dei risultati conseguiti dalla gestione e dall’attività di amministrazione attiva”. Critica anche la Cgil calabrese secondo cui Il Governatore Oliverio, con la revoca dell’assessore al lavoro “raggiunge il primato di aver commissariato l’agricoltura, la cultura, il turismo, le attività produttive, il lavoro. La sanità non gli è ancora riuscita ma ci sta lavorando. La Calabria ha bisogno di una politica regionale normale, che pensi agli interessi collettivi dei calabresi e non a posizionamenti individuali”. Intanto mercoledì dì mattina l’ex assessore Roccisano terrà a Lamezia Terme una conferenza stampa nella quale, verosimilmente, contrattaccherà contestando le motivazioni date da Oliverio alla revoca.