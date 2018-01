COSENZA. Un anziano è stato investito da un’auto, rimanendo gravemente ferito. Il fatto è avvenuto mercoledì mattina a Rossano in via Nazionale. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei vigili urbani, che sono intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118. L’uomo è stato dapprima portato nell’ospedale di Rossano e poi trasferito in quello di Cosenza. La prognosi è riservata.